Gobierno suspende por un año la importación de rifles semiautomáticos de uso particular

La suspensión comenzará a aplicarse el 22 de septiembre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 21 de septiembre de 2027.

El Gobierno de Panamá suspendió temporalmente la importación de armas de fuego de uso particular tipo rifle con mecanismo de disparo semiautomático, mediante el Decreto Ejecutivo No. 19 del 18 de septiembre de 2026, firmado por el presidente José Raúl Mulino y publicado en Gaceta Oficial Digital No. 30615 A.

De acuerdo con el decreto, la suspensión tendrá una vigencia de un año, desde el 22 de septiembre de 2026 hasta el 21 de septiembre de 2027.

Hay calibres exceptuados

La suspensión no incluye los rifles semiautomáticos de los calibres .22 Short, .22 Long, .22 Long Rifle, .22 Magnum y .22 Hornet.

No obstante, el decreto establece que esta excepción no constituye una autorización automática de importación. Las solicitudes deberán continuar cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 57 de 2011, General de Armas de Fuego.

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La fiscalización de la medida estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, mediante la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Durante el periodo de suspensión, la DIASP no expedirá nuevos resueltos que autoricen la importación de este tipo de rifles.

En cuanto a las solicitudes que ya se encuentren pendientes, el decreto establece que deberán ser resueltas de acuerdo con los plazos previstos en la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general.

El decreto también establece los límites de la suspensión. La disposición no modifica la clasificación legal de las armas contempladas en la Ley 57 de 2011 ni implica la cancelación de los certificados de tenencia o licencias de porte que hayan sido otorgados sobre armas que ingresaron legalmente al país.

Es decir, la medida está dirigida a nuevas importaciones y no establece, por sí misma, la cancelación de permisos previamente concedidos.

Ejecutivo argumenta razones de seguridad

El decreto señala que el aumento en la circulación de rifles con capacidades tácticas y elevado poder de fuego representa, según la consideración del Ejecutivo, un riesgo potencial para el orden público y la seguridad ciudadana si no se evalúan periódicamente su trazabilidad y destino final.

La suspensión comenzará a aplicarse el 22 de septiembre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 21 de septiembre de 2027.