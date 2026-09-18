Millonario golpe al contrabando: Aduanas decomisa más de 3 mil pacas de cigarrillo

La Autoridad Nacional de Aduanas incautó una gran cantidad de cigarrillos, finalizando hoy la entrega al Ministerio Público.

Ciudad de panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) decomisó un total de 3,787 pacas de cigarrillos, valoradas en B/. 2,840,250.00, mercancía que fue retenida durante dos diligencias desarrolladas por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA).

La mercancía decomisada fue entregada al Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y posterior destrucción de la misma.

La primera entrega correspondió a 2,146 pacas de cigarrillos, almacenadas en dos contenedores que permanecían bajo custodia de Aduanas.

Mientras que la segunda entrega comprende 1,641 pacas de cigarrillos incautadas durante la Operación Río, desarrollada por unidades de la (DPFA). Durante esta acción, los inspectores retuvieron un furgón que trasladaba la mercancía, cuyo destino final era un establecimiento Duty Free ubicado en la provincia de Chiriquí.

La "Operación Río" hace referencia principalmente a la incautación y posterior destrucción de importantes cargamentos de mercancía de contrabando.

Como parte del procedimiento establecido, la totalidad de la mercancía será triturada.