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Copa Airlines realizará feria de empleo para estudiantes y egresados de la Universidad de Panamá

La iniciativa busca conectar a estudiantes y profesionales en formación con oportunidades dentro de una de las principales aerolíneas de Panamá.

Copa Airlines / Cortesía
Danna Durán - Periodista
18 de septiembre 2026 - 16:03

Ciudad de Panamá/La aerolínea Copa Airlines realizará el próximo miércoles 7 de octubre de 2026 una feria de empleo en conjunto con la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO) de la Universidad de Panamá, con el objetivo de acercar a estudiantes y egresados a oportunidades laborales dentro de la compañía.

La actividad se desarrollará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en las instalaciones de FAECO y estará dirigida principalmente a estudiantes y egresados de esta facultad. También podrán participar estudiantes de otras unidades académicas de la Universidad de Panamá, especialmente aquellos vinculados a las carreras de Inglés, de la Facultad de Humanidades, y Psicología.

Entre las carreras invitadas se encuentran Inglés, Logística y Transporte, Psicología, Negocios Internacionales, Turismo y Administración, áreas relacionadas con distintos perfiles profesionales que requiere la industria aeronáutica y de servicios.

Como parte de la jornada, los participantes tendrán la oportunidad de conocer las opciones laborales disponibles y recibir información sobre los procesos de aplicación a diferentes vacantes en Copa Airlines.

La feria contará además con charlas de capacitación enfocadas en las posiciones de servicio al cliente y tripulantes de cabina. Estas sesiones se realizarán en dos horarios: la primera a las 10:00 a.m. y la segunda a las 2:00 p.m.

La iniciativa busca conectar a estudiantes y profesionales en formación con oportunidades dentro de una de las principales aerolíneas de Panamá, promoviendo el acercamiento entre el sector académico y el empresarial.

Bajo el lema “Personas, destinos, oportunidades”, la Feria de Empleo Copa-FAECO invita a los asistentes a conocer las alternativas profesionales disponibles y los requisitos para formar parte del equipo de la aerolínea.

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