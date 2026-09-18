MAC Panamá reúne a colectivos artísticos de Centroamérica en nueva exposición

Ciudad de Panamá, Panamá/El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) reúne a 13 colectivos y proyectos artísticos de distintos territorios de Centroamérica en la exposición ‘Abrir las ventanas y dejar que la lluvia entre’, una propuesta que busca mostrar nuevas formas de creación, colaboración y organización desde la región.

La muestra, que abrió al público el 10 de septiembre y permanecerá en exhibición hasta el 28 de febrero de 2027, reúne experiencias que exploran el aprendizaje colectivo, la creación colaborativa y las distintas maneras en que las comunidades producen conocimiento y generan vínculos a través del arte contemporáneo.

La exposición es resultado de una colaboración entre el MAC Panamá y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica y cuenta con la curaduría de Sofía Villena Araya, curadora en jefe de esa institución, y Juan Canela, curador en jefe del MAC Panamá.

“Esta exposición reafirma nuestra convicción de que el museo debe ser un espacio de encuentro, intercambio y pensamiento, capaz de conectar a Panamá con las conversaciones que están sucediendo en nuestra región”, señaló María Lucía Alemán, directora ejecutiva del MAC Panamá.

La propuesta parte de una pregunta sobre cómo imaginar el futuro desde el presente y dirige la mirada hacia experiencias colectivas que ya se desarrollan en diferentes territorios centroamericanos.

Más que concentrarse únicamente en las obras, la exposición plantea el museo como un espacio de participación y encuentro, donde el público puede acercarse a otras formas de producir conocimiento, relacionarse y organizarse.

Los colectivos participantes

La muestra reúne proyectos de Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, entre ellos En una papa, Congo rais, Nuestra Colectiva y Wagua Films, de Panamá; LL Proyectos, de Honduras; Memorias Maricas Transfronterizas del Río San Juan, de Nicaragua y Costa Rica; Taller Nepantla, de Nicaragua; Reunión y SATISFactory, de Costa Rica; La Revuelta y Proyecto Parutz, de Guatemala; y Studio Lenca, proyecto del artista salvadoreño José Campos desarrollado entre El Salvador y Reino Unido.

La diversidad de contextos y prácticas permite al público aproximarse a distintas expresiones del arte contemporáneo centroamericano y conocer iniciativas que utilizan la creación colectiva como una herramienta para compartir conocimientos, establecer conexiones y explorar otras posibilidades de futuro.

Un espacio creado con las infancias

Como parte de la exposición, también se desarrolla ‘Jardín Salvaje: un espacio imaginado por y para las infancias’, una propuesta del Programa Público y Educativo del MAC Panamá.

El proyecto invita a niñas y niños a imaginar cómo sería un mundo en el que todas las infancias pudieran sentirse felices, libres y bienvenidas.

A través de recorridos, conversaciones y ejercicios de creación colectiva, el museo incorpora sus perspectivas y reconoce a las infancias no solo como visitantes, sino también como generadoras de conocimiento.

La instalación tendrá un carácter abierto y se transformará durante el periodo de exhibición a partir de las intervenciones de los niños y niñas que participen en las actividades educativas.

De esta manera, el proyecto conecta con una de las ideas centrales de la exposición: aprender de otras maneras de relacionarse, convivir y construir posibles futuros.

Una apuesta por el intercambio regional

Con ‘Abrir las ventanas y dejar que la lluvia entre’, el MAC Panamá inicia su segundo ciclo expositivo de 2026 y fortalece una programación orientada a conectar prácticas artísticas locales y regionales.

La exposición se encuentra disponible en la sede del museo, ubicada en Ancón, Calle San Blas, y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2027.

El proyecto cuenta con Bi Bank Panamá y Marjalizo como patrocinadores principales, además del apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y Hotel Bristol. También se sumaron Copa Airlines, MUM Contemporary Art, Novotel y Tierra Seca.

La iniciativa busca ampliar el acceso a la cultura, acercar las prácticas artísticas centroamericanas a nuevos públicos y generar espacios de encuentro alrededor del arte contemporáneo.