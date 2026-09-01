Durante la revisión del vehículo, los funcionarios detectaron ocho cajas pequeñas que contenían material explosivo tipo bengala, utilizado comúnmente para actividades de pesca. Aduanas retiene 800 unidades de bengalas para pesca que se transportaban de forma irregular

Chiriquí/Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) retuvieron un cargamento de material explosivo que era transportado presuntamente de manera irregular en un vehículo particular, durante una jornada de verificación e inspección realizada en un punto de control de divisas.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, durante la revisión del vehículo los funcionarios detectaron ocho cajas pequeñas que contenían material explosivo (bengala), utilizado comúnmente para actividades de pesca.

Tras realizar el conteo correspondiente, los inspectores determinaron que se trataba de 800 unidades, cuyo valor aproximado asciende a $12,000.

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Las verificaciones establecieron además que el responsable del traslado no contaba con la documentación requerida para transportar material pirotécnico o explosivo, ni con los permisos y demás requisitos institucionales y operativos exigidos para la movilización y manejo de este tipo de productos en el territorio nacional.

Ante la presunta infracción de las disposiciones legales vigentes, la mercancía fue retenida y quedó bajo custodia de la Autoridad Nacional de Aduanas.

El caso fue remitido al Departamento Sumarial, que estará a cargo de continuar con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades aduaneras reiteraron que este tipo de acciones forman parte de las labores permanentes de fiscalización y vigilancia destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el ingreso, transporte y movilización de mercancías dentro del país.