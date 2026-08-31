Decomisan 500 mil cigarrillos adulterados y sin registro sanitario en Chiriquí

La principal preocupación de las autoridades es que se trata de productos que no cuentan con registro sanitario , por lo que su consumo podría representar un riesgo para la salud de quienes los adquieren.

David, Chiriquí/Un cargamento de aproximadamente 500 mil unidades de cigarrillos adulterados y sin registro sanitario, valorado en unos $42 mil, fue decomisado durante un allanamiento realizado en el corregimiento de San Pablo, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

El director regional de Aduanas en Chiriquí, Abdiel Lescano, informó que el caso se mantiene bajo investigación y que varias personas estarían vinculadas a esta actividad.

"En un allanamiento en el corregimiento de San Pablo se encontraron 500 mil unidades de cigarrillos con un valor aproximado de 42 mil dólares. La gente sigue con este tipo de negocios y Aduanas está encima con las investigaciones. Hay dos personas detenidas y una bajo investigación".

Según explicó el funcionario, dos personas fueron detenidas, mientras que una tercera permanece bajo investigación como parte de las diligencias relacionadas con el decomiso.

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La principal preocupación de las autoridades es que se trata de productos que no cuentan con registro sanitario, por lo que su consumo podría representar un riesgo para la salud de quienes los adquieren.

Lescano también expresó preocupación por el nivel de comercialización de este tipo de productos en el país y señaló que, según información manejada por las autoridades, una proporción importante del tabaco que se consume en Panamá correspondería a productos de baja calidad.

"El 80% del consumo de tabaco en Panamá es de estos productos de mala calidad".

Aduanas informó que continuará reforzando las labores de seguimiento, control y revisión para detectar el ingreso y comercialización de mercancía ilícita y combatir el contrabando.

El cargamento decomisado permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar su procedencia, los responsables de su comercialización y las posibles sanciones que correspondan.

Con información de Demetrio Ábrego