Tres muertes enlutan a Chiriquí durante un trágico fin de semana

Los tres hechos mantienen en alerta a las autoridades, que reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de seguridad, especialmente durante la temporada de lluvias, y a reportar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de las personas.

David, Chiriquí/Tres hechos distintos dejaron un saldo fatal durante el fin de semana en la provincia de Chiriquí: un menor de 12 años murió tras ser atropellado mientras se movilizaba en bicicleta, una niña de 10 años falleció por inmersión y un hombre de 32 años murió luego de recibir varios disparos.

El primer hecho se registró la noche del domingo en la vía que conduce de Alanje hacia playa La Barqueta, específicamente en el sector de Guarumal.

De acuerdo con el reporte, un menor de 12 años que se desplazaba en una bicicleta fue impactado por el conductor de un vehículo 4x4, quien tras el accidente se dio a la fuga.

Producto de la fuerte colisión, el menor falleció en el lugar. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente y dar con el responsable.

Niña muere tras ser arrastrada por una quebrada

Otro hecho lamentable ocurrió cuando una niña de 10 años, quien tenía una condición del espectro autista, salió de su residencia y caminó hacia una quebrada ubicada cerca de su vivienda.

La menor fue arrastrada por la corriente. Tras percatarse de su ausencia, familiares y vecinos iniciaron la búsqueda y lograron ubicarla en una enramada.

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Al sitio acudieron miembros del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME-911) y del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, pero lamentablemente la niña ya no presentaba signos vitales.

Ante este tipo de situaciones, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró a la población la importancia de extremar las medidas de prevención durante la temporada lluviosa.

Mónica Acosta, directora regional del Sinaproc, pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones de la entidad y, especialmente, a los padres y familiares mantenerse atentos a las personas con condiciones especiales para evitar que puedan exponerse a situaciones de riesgo.

Hombre muere tras ser baleado en Bugaba

Mientras tanto, en el sector de Concepción, distrito de Bugaba, un hombre de 32 años fue asesinado a tiros mientras se encontraba dentro de su vehículo en un área de estacionamientos.

Según el reporte, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra la víctima, causándole heridas de gravedad.

El hombre fue trasladado a un centro hospitalario en Bugaba, donde posteriormente falleció.

La Policía Nacional de Panamá, junto con el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), inició las investigaciones para esclarecer este homicidio y determinar quiénes serían los responsables.

De manera preliminar, no se descarta que el crimen esté relacionado con rencillas entre miembros de bandas rivales que operan en el sector de Bugaba.

Los tres hechos mantienen en alerta a las autoridades, que reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de seguridad, especialmente durante la temporada de lluvias, y a reportar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de las personas.

Con información de Demetrio Ábrego