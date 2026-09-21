Andrés Andrade y José Fajardo: panameños brillaron para sus clubes, aunque con finales distintos

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido India vs Panamá, inicio de la gira asiática de la Sele, el viernes 25 de septiembre a las 8:00 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor Andrés Andrade y el delantero José Fajardo fueron noticia este fin de semana luego de marcar para sus clubes, aunque ninguno pudo celebrar una victoria.

Andrade fue titular y disputó los 90 minutos con el LASK Linz en el empate 3-3 frente al TSV Hartberg, por la Bundesliga de Austria. El panameño apareció al minuto 58 para marcar uno de los tantos de su equipo y contribuir a una ventaja que posteriormente no pudieron conservar.

Con esta anotación, Andrade alcanzó su tercer gol de la temporada en el campeonato austriaco.

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Por su parte, José Fajardo también se hizo presente en el marcador con la Universidad Católica de Ecuador. El atacante panameño abrió el marcador al minuto 9 ante Liga de Quito, luego de desviar un remate de Mauricio Alonso.

La Universidad Católica mantuvo inicialmente la ventaja, pero Liga de Quito reaccionó en la segunda mitad y terminó imponiéndose por 2-1.

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De esta manera, los dos legionarios panameños tuvieron participación directa en el marcador durante el fin de semana: Andrade anotó en el empate del LASK, mientras que Fajardo marcó para la Universidad Católica en una derrota ante Liga de Quito.

Andrade y Fajardo se disponen a reportarse con la selección de Panamá para la gira asiática que se desarrollará formalmente entre el 25 de septiembre y 5 de octubre.

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