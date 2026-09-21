El maltrato infantil puede manifestarse mediante violencia física o psicológica, abuso sexual o negligencia, y no siempre deja marcas visibles. Especialistas orientan sobre las señales de alerta y las vías disponibles para denunciar una sospecha.

Ciudad de Panamá, Panamá/El maltrato infantil no siempre deja marcas visibles. Por ello, especialistas advierten sobre la importancia de reconocer cambios o señales que puedan indicar que un niño está siendo víctima de violencia física o psicológica, abuso sexual o negligencia.