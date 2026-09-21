La diputada de Vamos cuestionó las objeciones al Reglamento Interno de la Asamblea y planteó reparos a posibles cambios en los requisitos para la libre postulación. También habló sobre la intención de su movimiento de constituirse en partido político.

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado, cuestionó algunos de los cambios planteados al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y pidió que el debate sobre las reformas electorales para las elecciones de 2029 se desarrolle con reglas que, a su juicio, permitan competir en igualdad de condiciones tanto a los partidos políticos como a los candidatos por libre postulación.