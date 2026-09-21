Janine Prado pide reglas electorales 'claras y equitativas'

La diputada de Vamos cuestionó las objeciones al Reglamento Interno de la Asamblea y planteó reparos a posibles cambios en los requisitos para la libre postulación. También habló sobre la intención de su movimiento de constituirse en partido político.

La diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado, cuestionó algunos de los cambios planteados al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y pidió que el debate sobre las reformas electorales para las elecciones de 2029 se desarrolle con reglas que, a su juicio, permitan competir en igualdad de condiciones tanto a los partidos políticos como a los candidatos por libre postulación.

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