Cocodrilos en Coquira: 53 ejemplares de más de tres metros fueron detectados en 500 metros

La especialista también alertó sobre los efectos que puede generar la alimentación intencional de estos reptiles.

Ciudad de Panamá, Panamá/La presencia de decenas de cocodrilos de gran tamaño en el área de Coquira, en la provincia de Panamá, estaría relacionada con prácticas humanas que han modificado las condiciones del ecosistema y el comportamiento de estos animales, según explicó Miryam Venegas, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Venegas, veterinaria y bióloga especializada desde hace aproximadamente tres décadas en el estudio de cocodrilos en Panamá, explicó que Coquira representa un caso particularmente complejo por las actividades que se desarrollan en el área.

La especialista señaló que en ese punto existe una planta procesadora de pescado y se reciben buques de gran calado, mientras que los residuos y restos de pescado representan una fuente de alimento para los cocodrilos.

Pero, además, advirtió sobre una práctica que considera especialmente peligrosa: la alimentación deliberada de estos animales por parte de algunas personas.

Durante un trabajo de campo realizado recientemente en la zona, el equipo de investigadores utilizó un dron y observó a una persona dentro del agua, con el nivel hasta las rodillas, alimentando cocodrilos alrededor de las 3:00 p.m., horario en el que estos animales comienzan a presentar mayor actividad.

"Eso es un delito contra la seguridad pública", sostuvo Venegas, al cuestionar que no se haya producido una intervención de las autoridades ante este tipo de comportamiento.

53 cocodrilos en solo 500 metros

Uno de los principales hallazgos de la investigación realizada por el equipo de Venegas fue la cantidad y tamaño de los animales concentrados en un área relativamente pequeña.

Según explicó, en aproximadamente 500 metros, desde el inicio hasta el final de la entrada de los barcos en el puerto, fueron contabilizados 53 cocodrilos de más de tres metros de longitud.

El ejemplar más grande capturado y marcado durante estos trabajos alcanzó 4.67 metros.

La investigadora explicó que los cocodrilos de la especie Crocodylus acutus, conocidos como cocodrilos americanos, son animales territoriales y requieren grandes espacios para desplazarse.

Por ello, considera que la concentración observada en Coquira no responde únicamente a un proceso natural.

"El de Coquira es una cuestión antrópica. Eso no se da naturalmente", afirmó.

De acuerdo con Venegas, cuando existe un suministro constante de alimento en un punto determinado, los animales tienen un incentivo para permanecer en esa zona, aun cuando normalmente ocuparían territorios mucho más amplios.

El peligro de alimentar a los cocodrilos

La especialista también alertó sobre los efectos que puede generar la alimentación intencional de estos reptiles.

Explicó que pescadores suelen arrojar al agua vísceras, restos de pescado y ejemplares muertos, mientras que algunas embarcaciones dedicadas al turismo también utilizarían alimentos para atraer a los cocodrilos y facilitar su observación.

Esta práctica puede hacer que los animales relacionen la presencia de embarcaciones y personas con la obtención de alimento.

Venegas advirtió que una persona que realiza movimientos como agacharse, arrojar algo al agua o lanzarse desde una embarcación puede desencadenar una respuesta del animal.

"Los cocodrilos de cuatro metros también hacen lo mismo con su cuerpo porque saben que en ese momento le van a tirar un pedazo de comida", explicó.

Te puede interesar: Pescador resulta herido tras ser atacado por un cocodrilo en el puerto de Coquira en Chepo

Un problema que va más allá de Coquira

Venegas señaló que el país enfrenta un problema más amplio debido al crecimiento urbano y turístico de las últimas décadas, que ha provocado transformaciones importantes en los hábitats naturales.

Mencionó particularmente la pérdida y transformación de manglares en la bahía de Panamá, situación que reduce los espacios disponibles para estas especies.

En el río Juan Díaz, por ejemplo, los investigadores han identificado una población significativa de cocodrilos, aunque la especialista aseguró que los animales estudiados allí presentan un comportamiento diferente al observado en Coquira.

"Son animales que se dejan tocar fácilmente, coger fácilmente. No son agresivos, no responden a la acción humana como pasa en Coquira", explicó.

La investigadora también mencionó trabajos realizados en Clayton, Albrook y el área de Diablo, donde su equipo ha estudiado poblaciones de cocodrilos y caimanes. En uno de estos casos, un caimán fue trasladado a Miraflores debido a que representaba una situación distinta para la comunidad.

Puedes leer: Cocodrilos, pesca y riesgo: la preocupación que crece en Puerto Coquira

Manejo requiere coordinación

Para Venegas, la solución no pasa únicamente por retirar animales de las áreas donde se producen encuentros con personas, sino por abordar las prácticas que están modificando su comportamiento.

"Mientras sigamos haciendo malas prácticas en la pesca, mientras nosotros tengamos empresas camaroneras que no están cerradas con ciclón, mientras sigamos botando alimento a los ríos, nosotros vamos a continuar con este problema y mucho más grande", advirtió.

La investigadora reconoció que el Ministerio de Ambiente enfrenta un proceso complejo para establecer medidas de manejo y pidió a la población colaborar con las autoridades.

Puedes leer: Tras incidentes en Chepo, MiAmbiente refuerza capacitación sobre cocodrilos

También advirtió que un manejo inadecuado de estas especies podría tener repercusiones más amplias para el país, debido a las regulaciones internacionales relacionadas con el comercio y exportación de vida silvestre.

Mientras continúan los análisis sobre la situación en Coquira, la especialista insistió en que alimentar cocodrilos y arrojar residuos de pescado a los ríos son prácticas que deben evitarse, tanto para proteger a los animales como para reducir el riesgo de nuevos incidentes con las personas.