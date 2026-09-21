Janine Prado cuestiona aumento de requisitos para nuevos partidos y libre postulación

La diputada de Vamos planteó reparos a posibles cambios en los requisitos para la libre postulación. También habló sobre la intención de su movimiento de constituirse en partido político.

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado, cuestionó algunos de los cambios planteados al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y pidió que el debate sobre las reformas electorales para las elecciones de 2029 se desarrolle con reglas que, a su juicio, permitan competir en igualdad de condiciones tanto a los partidos políticos como a los candidatos por libre postulación.

Las declaraciones se producen después de que el presidente José Raúl Mulino objetara parcialmente nueve artículos del proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y que fue devuelto al Legislativo para su trámite correspondiente. El Ejecutivo fundamentó las objeciones en razones de inexequibilidad e inconveniencia.

Prado recordó que su bancada votó en contra del proyecto durante su discusión y sostuvo que algunas de las disposiciones aprobadas podían ampliar las funciones de los diputados en sus circuitos más allá de las atribuciones que, según señaló, corresponden a representantes y alcaldes.

“Una cosa es la fiscalización, el dar seguimiento a los proyectos que hay que dárselo. Yo mando innumerables notas desde el primer día hasta el sol de hoy a todas las instituciones en temas de agua, en temas de calles, en temas de alcantarillado, en temas de escuelas, de centros de salud. Pero lo que no podemos hacer nosotros es entrar a gerenciar”, afirmó.

La diputada también cuestionó las disposiciones relacionadas con las ausencias de los diputados y su participación en actividades dentro de sus circuitos.“Un diputado no, por decir que está en la comunidad, que sí tenemos que estar en la comunidad, que sí estamos en contacto con la comunidad, pero no por eso tienes que dejar de hacer las funciones que la propia Constitución enmarca, que son de lunes a jueves en la Asamblea Nacional, en el pleno y en la asistencia a las comisiones”, sostuvo.

El proyecto 594 fue aprobado previamente por la Asamblea con 38 votos a favor y contempló modificaciones a 21 artículos y la incorporación de otros cinco al Reglamento Orgánico del Régimen Interno.

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Reformas electorales para 2029

Otro de los temas abordados por Prado fue el proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a los comicios generales de 2029 y que inició su discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. La diputada señaló que uno de los aspectos que considera relevantes es la propuesta presentada por los magistrados del Tribunal Electoral para que el apoyo otorgado a un precandidato por libre postulación no sea eliminado únicamente porque el ciudadano que lo brinda esté inscrito en un partido político.

“Cuando una persona, un ciudadano, le da su apoyo a un precandidato que está buscando estar en la papeleta, no se elimine si está inscrito en un partido político porque realmente es inconstitucional”, explicó.

Prado también se refirió a la equiparación de las listas de apoyo entre los partidos políticos y las candidaturas por libre postulación. No obstante, manifestó preocupación por las modificaciones que podrían aumentar del 2% al 3% los requisitos de inscripción para nuevos partidos y para la recolección de firmas de los candidatos por libre postulación, además de reducir el periodo disponible para obtener esos respaldos.

La diputada señaló que dentro de la Asamblea también se ha planteado elevar ese porcentaje hasta el 4%, una posibilidad que calificó como preocupante desde su perspectiva. Prado confirmó que el movimiento Vamos trabaja en el proceso para constituirse en partido político y que sus integrantes recorren el país en busca de respaldos para la inscripción de nuevos miembros fundadores.

Explicó que, aunque todavía no conocen el texto definitivo que resultará del debate legislativo, el movimiento se prepara para cumplir con las reglas que finalmente sean aprobadas. La diputada sostuvo que el objetivo es que existan condiciones similares para quienes opten por participar mediante un partido político o por la vía independiente.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial, Prado respondió que en este momento el movimiento está concentrado en su trabajo legislativo, la presencia en las comunidades y el proceso para constituirse formalmente como partido. Recordó que, de cara a las elecciones de 2024, el movimiento no priorizó la postulación de una candidatura presidencial y planteó que los cambios políticos también deben construirse desde los gobiernos locales y la Asamblea Nacional.

Prado también señaló que el movimiento mantiene como objetivo continuar generando propuestas y fortaleciendo su organización. Sobre la posibilidad de que el Reglamento Interno sea nuevamente discutido antes del cierre del periodo de sesiones, Prado reconoció que existe una cantidad importante de iniciativas pendientes en la Asamblea. Además del Reglamento Interno y las reformas electorales, mencionó como asuntos pendientes la reforma a la Carrera Administrativa y la reforma a la Ley de Descentralización.