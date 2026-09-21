Rubén Blades anuncia su regreso a Ecuador con el 'Fotografías Tour'

La presentación está prevista para el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo , donde el artista se reencontrará con sus seguidores ecuatorianos.

Rubén Blades regresará a Ecuador para ofrecer un concierto en Guayaquil como parte de su Fotografías Tour, una gira internacional con la que el cantante, compositor y actor panameño continúa recorriendo distintos escenarios.

La visita forma parte de una etapa significativa en la trayectoria de Blades, quien ha relacionado esta gira con el cierre de su ciclo de presentaciones en vivo. El recorrido internacional contempla diferentes ciudades y reúne canciones que han acompañado al intérprete durante décadas, consolidando un repertorio asociado principalmente con la salsa y la narración de historias sociales a través de la música.

Para este espectáculo en Guayaquil, Blades estará acompañado por Roberto Delgado Big Band, agrupación dirigida por el músico, productor, arreglista y bajista Roberto Delgado. La relación entre ambos artistas se remonta a varios años y la orquesta ha desempeñado un papel importante en los conciertos y producciones musicales del panameño.

El repertorio que llegará a Ecuador incluye algunas de las composiciones más reconocidas de Rubén Blades. Canciones como Pedro Navaja, Amor y Control y Decisiones forman parte de una obra que se caracteriza por abordar personajes, situaciones cotidianas y problemáticas sociales mediante letras que han trascendido generaciones.

El Fotografías Tour comenzó su recorrido en Lima, Perú, y posteriormente pasó por Chile antes de continuar por distintos escenarios internacionales. La gira también ha llevado al artista a Europa, con presentaciones programadas en países como Italia, Suiza, Reino Unido, Alemania y Francia.

La presentación de Guayaquil se encuentra entre las fechas anunciadas para esta etapa de la gira, que mantiene a Blades activo sobre los escenarios mientras avanza hacia el final de su recorrido como intérprete en conciertos. Su regreso a Ecuador permitirá al público escuchar en directo parte de una producción musical desarrollada durante varias décadas.

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La venta de entradas para el concierto todavía no ha comenzado. La plataforma Ticket Show será la encargada de anunciar próximamente los detalles relacionados con la comercialización de las localidades, incluidos los precios y las diferentes opciones disponibles para los asistentes.

Rubén Blades cuenta con una trayectoria de aproximadamente seis décadas en la música y ha construido una carrera que va más allá de la interpretación. Su trabajo como compositor le permitió desarrollar un estilo caracterizado por canciones con contenido narrativo y referencias a diferentes realidades sociales y culturales de América Latina.

A lo largo de su carrera, el panameño también ha participado en proyectos cinematográficos y televisivos, mientras mantenía su actividad musical. Sin embargo, su nombre permanece especialmente ligado a la historia de la salsa latinoamericana, género en el que alcanzó reconocimiento internacional y dejó composiciones convertidas en clásicos.

La fecha en Guayaquil representa, además, una nueva oportunidad para que sus seguidores disfruten de un espectáculo acompañado por la Roberto Delgado Big Band. La agrupación aporta la estructura musical con la que Blades ha presentado su repertorio durante distintas etapas de su carrera.

Mientras se espera el anuncio oficial de la boletería, los seguidores del artista deberán permanecer atentos a los canales habilitados para conocer las condiciones de compra y las localidades disponibles. El encuentro quedó fijado para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, como parte del Fotografías Tour, una gira que acompaña a Rubén Blades en una etapa relevante de su carrera musical.