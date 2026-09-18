Macklemore convierte su salida del concierto de Ed Sheeran en millonaria donación

El anuncio se produjo después de su salida del tour y abrió un nuevo capítulo en la disputa que rodea los conciertos.

La gira de Ed Sheeran atraviesa una nueva etapa de controversia después de que el rapero Macklemore anunciara que donará un millón de dólares, correspondientes a sus ganancias netas por su participación interrumpida en el recorrido musical, a seis organizaciones que apoyan al pueblo palestino.

Macklemore también invitó públicamente a Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, a realizar una contribución equivalente. La respuesta del empresario reveló que ya había conversado con Sheeran sobre la posibilidad de destinar una suma considerable a la crisis humanitaria.

“Más allá de nuestras diferencias”, escribió Macklemore, “quizás podamos coincidir en esto: vale la pena apoyar las vidas de los palestinos”. En su declaración, el músico explicó que decidió entregar la totalidad de sus ganancias netas de la gira a entidades que trabajan con la población palestina.

Kraft, por su parte, respondió mediante un comunicado en el que defendió su trabajo humanitario y aseguró: “He dedicado gran parte de mi vida a tender puentes entre todas las personas”. El empresario añadió: “Creo firmemente que vale la pena proteger todas las vidas”.

La disputa entre ambos surgió después de que Macklemore realizara declaraciones de apoyo a Palestina durante presentaciones de la gira. Kraft utilizó su posición como propietario del estadio para contribuir a su salida del recorrido y cuestionó lo que describió como un “historial de retórica e imágenes antisemitas”. También manifestó su preocupación por determinado “material compartido desde el escenario”, sin especificar en ese comunicado a qué contenido se refería.

Te puede interesar: Kim Kardashian recibe un euro simbólico por el robo que sufrió en París

Te puede interesar: Emiliano Aguilar responde a Gala Montes sobre la polémica por su supuesto romance

La situación tuvo consecuencias adicionales para Ed Sheeran, pues otros artistas vinculados con la gira anunciaron su retiro después de la salida de Macklemore. Entre ellos estuvieron Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas, quienes expresaron su solidaridad con el rapero.

El propio Sheeran había explicado que la decisión de retirar a Macklemore correspondió a los promotores y que varios propietarios de estadios habían amenazado con cancelar sus conciertos si el rapero continuaba como telonero. El cantante también señaló que prefería mantener sus presentaciones alejadas de la confrontación política y centrarse en sus seguidores y en el equipo que trabaja en la gira.

La controversia adquirió así una dimensión económica además de musical. Mientras Macklemore convirtió sus ingresos del Loop Tour en una donación humanitaria, Kraft indicó que Sheeran le había pedido destinar dos millones de dólares “a ayudar en la región para combatir esta crisis humanitaria”.

El comunicado de Kraft no confirmó una donación adicional inmediata por esa suma, aunque señaló que, junto con Sheeran y otros propietarios de estadios, “nuestro objetivo es seguir trabajando juntos para tender puentes”. El empresario también recordó iniciativas desarrolladas durante décadas para generar oportunidades y vínculos entre jóvenes palestinos e israelíes.

Macklemore, entretanto, justificó su decisión de donar el dinero como una forma concreta de respaldo. “Extender un cheque es una de las formas de solidaridad menos costosas a mi alcance”, escribió. La gira de Sheeran continúa y tiene previsto seguir con presentaciones en Estados Unidos antes de avanzar hacia otras fechas internacionales.

El episodio mantiene bajo atención pública la relación entre la música, las posiciones expresadas por los artistas y las decisiones de los promotores y propietarios de recintos. Por ahora, la gira continúa mientras la salida de varios participantes y las donaciones anunciadas mantienen abierta la controversia alrededor del Ed Sheeran Loop Tour. El debate genera nuevas reacciones en redes sociales.