Erika Ender recuerda sus inicios y revela la lección que aprendió al comenzar desde cero

Erika Ender abrió una ventana a uno de los periodos más exigentes de su trayectoria al reflexionar sobre lo que significa comenzar nuevamente, enfrentar la incertidumbre y avanzar cuando todavía no existen garantías. La compositora compartió un video en sus redes sociales en el que recordó los primeros pasos de su carrera y dirigió un mensaje a quienes actualmente atraviesan una etapa marcada por cambios, dudas o falta de certezas.

La artista evocó el momento en que llegó a un lugar donde no conocía a nadie y sintió que el mundo podía parecer demasiado grande. Según relató, a finales de los años 90 emprendió ese camino con una maleta llena de sueños, pocos contactos y sin un plan definido, pero con una convicción clara: quería conseguir que el mundo escuchara sus canciones.

En su relato, Ender también recordó las dificultades económicas que acompañaron aquella etapa. Hubo momentos en los que encontraba muy poco en su nevera y apenas contaba con dinero en el banco. Nada, explicó, le aseguraba que su sueño pudiera convertirse en realidad. Su avance tampoco dependió de un golpe de suerte, sino de insistir, tocar nuevas puertas y volver a levantarse después de cada intento.

La compositora resumió esa experiencia con una reflexión dirigida especialmente a quienes sienten que deben empezar de nuevo: “Si sientes que te identificas sólo puedo decirte: Sigue. Sí se puede.” Para Ender, el miedo forma parte del proceso, pero cada persona puede decidir si permite que ese sentimiento la paralice o si aprende a avanzar con él.

Con el paso de los años, la artista asegura haber entendido que llegar al punto de partida no representa necesariamente el final de una historia. Por el contrario, puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa. Su mensaje plantea que cuando una persona se encuentra en cero, aunque la situación implique dificultades, también existe la posibilidad de crecer y construir nuevamente.

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Esta reflexión llega después de que Ender presentara su primer libro, Aprender el Éxito, una obra en la que convierte experiencias, desafíos y momentos decisivos de su vida en lecciones y herramientas. El lanzamiento ocurrió hace menos de un mes y permitió a la compositora compartir de manera íntima los aprendizajes que han acompañado su trayectoria internacional.

En sus páginas, Ender aborda los giros que marcaron su carrera y propone una mirada práctica sobre el éxito personal y profesional. La publicación plantea que triunfar no debe entenderse únicamente como alcanzar una meta, sino como desarrollar la capacidad de aprender y recorrer ese camino de manera constante.

Al mismo tiempo, la artista mantiene una faceta vinculada con la formación de nuevos talentos. Ender se desempeña como directora de la Academia de Operación Triunfo Estados Unidos, donde trabaja junto con un equipo multidisciplinario de profesores encargado de acompañar y preparar a los participantes.

Su labor dentro del programa representa otra dimensión de una trayectoria construida alrededor de la música y la formación artística. Desde esa posición, participa en el proceso de preparación de los finalistas de la primera temporada estadounidense del formato.

La reflexión sobre empezar desde cero, por tanto, se conecta con una etapa profesional en la que Ender combina su experiencia como compositora, autora y formadora. Mientras continúa desarrollando nuevos proyectos, la artista sostiene un mensaje basado en la perseverancia: las etapas de incertidumbre no necesariamente determinan el resultado, y comenzar nuevamente puede convertirse en una oportunidad para aprender, avanzar y construir una nueva historia.