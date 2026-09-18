MiBus reporta aumento de $9 millones en gasto de combustible durante 2026

A pesar de este incremento en los costos, la empresa aseguró que ha mantenido e incluso aumentado su ritmo de operación para responder al crecimiento de la demanda de los usuarios.

Ciudad de Panamá/El incremento en los precios de los hidrocarburos ha generado un impacto significativo en los costos de operación del transporte público metropolitano. MiBus informó que entre enero y agosto de 2026 registró un gasto adicional de $9 millones en combustible frente al mismo periodo de 2025, debido principalmente al alto costo del diésel.

A pesar de este incremento en los costos, la empresa aseguró que ha mantenido e incluso aumentado su ritmo de operación para responder al crecimiento de la demanda de los usuarios.

Entre enero y agosto de este año, MiBus registró 2,149,062 viajes operados, cifra que representa un aumento de 6,838 viajes en comparación con los 2,142,224 registrados durante el mismo periodo de 2025.

Solo en agosto, el sistema contabilizó 12,793,481 abordajes, con lo que alcanzó un acumulado de 103.9 millones de pasajeros movilizados en lo que va de 2026. Esta cifra supera los 91.2 millones de pasajeros registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Avanza la movilidad eléctrica

Ante el impacto de los costos de los combustibles, MiBus destacó los avances en la transición hacia un modelo de transporte público con mayor presencia de vehículos eléctricos.

Desde el pasado 6 de agosto, la empresa puso en operación la Ruta C982, que conecta el Casco Antiguo con la Zona Paga de 5 de Mayo, denominada la primera “Ruta Verde” del sistema.

La ruta cuenta con cinco buses eléctricos y nueva infraestructura de recarga. Según MiBus, durante su primer mes de funcionamiento la iniciativa ha tenido una buena acogida por parte de los usuarios.

La empresa señala que la incorporación de estas unidades busca ofrecer un servicio eficiente y silencioso, además de reducir las emisiones y la dependencia de combustibles fósiles.

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Instalan nuevos equipos de recaudo

Durante agosto también avanzó el proyecto de actualización del sistema de pago, gestionado por la empresa Sonda.

Al cierre del mes se había completado la instalación física de 224 nuevos validadores en las 18 Zonas Pagas, mientras que más de 1,000 buses fueron equipados con los nuevos dispositivos a bordo.

La actualización responde a la necesidad de reemplazar los equipos anteriores, que habían alcanzado su obsolescencia tecnológica y ya no contaban con disponibilidad de repuestos ni soporte técnico.

MiBus indicó que la instalación de esta infraestructura constituye una etapa necesaria para avanzar hacia las siguientes fases de integración del nuevo sistema, que contempla nuevas facilidades de pago para los usuarios y la eliminación del proceso de validación de recargas.

Ajustes en las rutas

Como parte de las acciones para mejorar la operación, durante agosto se implementaron modificaciones en distintos puntos de la red.

En la Zona Paga de 5 de Mayo se realizaron cambios logísticos en las rutas 1672 y 1182 con el objetivo de agilizar la atención de los usuarios en este punto de transbordo.

También se efectuaron ajustes operativos en Torrijos Carter y Alcalde Díaz, tomando en cuenta las necesidades de movilidad de ambas comunidades.

Más de 4,300 trabajadores

El funcionamiento de la red de transporte también depende de la fuerza laboral encargada de la operación y el mantenimiento de la flota.

MiBus cerró agosto con 4,334 trabajadores de TMPSA. Durante ese mes se concretaron 33 nuevas contrataciones, principalmente de operadores y técnicos de mantenimiento.