Ifarhu podría embargar los bienes y propiedas de los morosos
Las actuaciones que deberá seguir el Juzgado Ejecutor del IFARHU para el cobro de estas obligaciones quedaron establecidas en un manual que, según la información suministrada, fue revisado y aprobado por la Contraloría General de la República.
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) estableció un proceso judicial para la recuperación de créditos educativos y becas que se mantienen pendientes de pago, mecanismo que podría derivar en el embargo de salarios, cuentas bancarias, vehículos, propiedades y otros bienes o ingresos de los deudores.