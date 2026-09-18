Las actuaciones que deberá seguir el Juzgado Ejecutor del IFARHU para el cobro de estas obligaciones quedaron establecidas en un manual que, según la información suministrada, fue revisado y aprobado por la Contraloría General de la República.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) estableció un proceso judicial para la recuperación de créditos educativos y becas que se mantienen pendientes de pago, mecanismo que podría derivar en el embargo de salarios, cuentas bancarias, vehículos, propiedades y otros bienes o ingresos de los deudores.