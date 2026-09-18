TVN plus En vivo

¿Quién es Panamá? El águila harpía que este domingo cumple 17 años

Este domingo, el Jardín Botánico Summit se prepara para celebrar una fecha especial: el cumpleaños número 17 de “Panamá”, un águila harpía que se ha convertido en uno de los ejemplares más representativos de esta especie en el país.

Águila harpia Panamá

Panamá nació el 22 de septiembre de 2009 en el zoológico de Miami, en Estados Unidos, y recibió su nombre como homenaje a la nación panameña. Además, fue el primer ejemplar de águila harpía nacido en ese zoológico.

Temas relacionados

Águila harpía Parque Summit
Si te lo perdiste
Lo último
stats