¿Quién es Panamá? El águila harpía que este domingo cumple 17 años
Este domingo, el Jardín Botánico Summit se prepara para celebrar una fecha especial: el cumpleaños número 17 de “Panamá”, un águila harpía que se ha convertido en uno de los ejemplares más representativos de esta especie en el país.
Panamá nació el 22 de septiembre de 2009 en el zoológico de Miami, en Estados Unidos, y recibió su nombre como homenaje a la nación panameña. Además, fue el primer ejemplar de águila harpía nacido en ese zoológico.