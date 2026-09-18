Bocas del Toro: Familias de Finca 4 esperan desde hace seis años por viviendas tras afectaciones de Eta e Iota

Tras las afectaciones provocadas por estos huracanes, las autoridades anunciaron la construcción de un proyecto habitacional destinado a beneficiar a 45 familias damnificadas.

Changuinola, Bocas del Toro/Más de seis años llevan esperando una solución las familias del corregimiento de Finca 4, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, luego de resultar afectadas por el paso de los huracanes Eta e Iota.

Tras las afectaciones provocadas por estos fenómenos naturales, las autoridades anunciaron la construcción de un proyecto habitacional destinado a beneficiar a 45 familias damnificadas; sin embargo, a la fecha, las viviendas aún no han sido culminadas y los moradores aseguran que continúan sin recibir una respuesta concreta sobre cuándo podrán ocuparlas.

La prolongada espera ha generado preocupación y desesperación entre las familias beneficiarias, quienes cuestionan la falta de avances y de información sobre el futuro del proyecto.

“Llevamos largos años que queremos respuestas y no se nos da. Yo estoy cansado de que jueguen con el sentimiento del pueblo”, manifestó Arnulfo Ábrego, vocero de la comunidad.

Ante la falta de una solución, algunas familias han comenzado a ingresar a las viviendas que ya presentan cierto nivel de construcción, como una forma de exigir que se retomen los trabajos y se defina el futuro de la obra.

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Los moradores solicitan que el proyecto sea reactivado y culminado, al considerar que las viviendas representan una respuesta pendiente para las familias que perdieron sus hogares o resultaron afectadas tras los huracanes.

Los residentes también piden a las autoridades brindar información clara sobre el estado actual del proyecto, los trabajos que aún están pendientes y una fecha estimada para la entrega de las viviendas.

Mientras tanto, las 45 familias continúan a la espera de que el compromiso asumido después de las afectaciones provocadas por Eta e Iota se concrete y puedan finalmente contar con una solución habitacional.

Con información de Luis Palacios