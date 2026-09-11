Productores de Bocas del Toro plantean al MIDA medidas para enfrentar afectaciones agrícolas

Durante el encuentro se abordaron medidas para atender las afectaciones registradas en las áreas agrícolas, entre ellas el dragado de drenajes, la instalación de bombas para facilitar la evacuación de agua en Changuinola.

Bocas del Toro/Representantes del sector productivo de Bocas del Toro expusieron ante el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, las principales necesidades que enfrentan los productores debido a las condiciones climáticas adversas y los efectos asociados al Fenómeno de El Niño.

Durante el encuentro se abordaron medidas para atender las afectaciones registradas en las áreas agrícolas, entre ellas el dragado de drenajes, la instalación de bombas para facilitar la evacuación de agua en Changuinola y el mejoramiento de los caminos de producción.

Los productores también plantearon la necesidad de contar con combustible, fertilizantes y asistencia para la recuperación de los cultivos afectados, además de evaluar alternativas como un seguro especial para el sector productivo.

“Hablamоs de los dragados, caminos de producción, hablamos también de la oportunidad que se puede buscar con un seguro especial para el sector productivo, y en su momento bombas de desalojo de agua, y también el apoyo de fertilizante para la recuperación del sector”, indicó María Pimentel, productora agrícola.

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Por su parte, el ministro Linares aseguró que durante la reunión se establecieron soluciones y acciones concretas para atender las necesidades planteadas por los productores, particularmente de los pequeños y medianos.

“Depende del lugar, hay ciertos productores en donde vamos a tener que fumigar, fertilizar, tenemos el problema de los canales que se inundan, caminos de producción, y repito, esto es para pequeños y medianos productores, pero creo que todos estamos de acuerdo y vamos hacia adelante, tenemos el apoyo del presidente y de todo el gabinete”, afirmó Linares.

Otro de los planteamientos estuvo relacionado con la disponibilidad y las condiciones de la maquinaria utilizada para apoyar las labores en las áreas productivas. Los agricultores solicitaron que estos equipos se encuentren en mejores condiciones para responder de manera oportuna ante las afectaciones.

El sector productivo espera que los compromisos alcanzados durante la reunión se traduzcan en acciones concretas, tomando en cuenta que las condiciones adversas continúan y todavía no es posible establecer un balance definitivo de los daños ocasionados en las zonas agrícolas.

Con información de Luis Palacios