Fenómeno de El Niño podría adelantar la temporada seca en Panamá, advierte Imhpa

La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que los pronósticos para septiembre, octubre y noviembre reflejan un comportamiento diferenciado de las precipitaciones, con menos lluvias en la vertiente del Pacífico y un aumento de los eventos lluviosos en sectores del Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/La presencia del fenómeno de El Niño podría mantenerse con más de un 90% de probabilidad hasta junio del próximo año y provocar cambios en el comportamiento de las lluvias en Panamá, según las proyecciones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que los pronósticos para septiembre, octubre y noviembre reflejan un comportamiento diferenciado de las precipitaciones, con menos lluvias en la vertiente del Pacífico y un aumento de los eventos lluviosos en sectores del Caribe.

La especialista aclaró que la presencia de El Niño no significa que dejará de llover en el país, sino que se registrará una disminución de las precipitaciones en algunas regiones.

De acuerdo con las proyecciones del Imhpa, esta situación podría dar paso a una temporada seca anticipada hacia finales de 2026. Para diciembre, incluso, se prevé una reducción de hasta el 90% de las lluvias que normalmente se registran durante ese mes.

Calzadilla advirtió que el país ya enfrenta un déficit en las precipitaciones, por lo que una disminución adicional podría representar un escenario complejo para distintos sectores.

El comportamiento asociado con El Niño también se refleja en el Caribe panameño. La directora del Imhpa señaló que áreas como Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y la Costa Abajo de Colón pueden registrar un aumento de las lluvias.

Sin embargo, estos eventos pueden presentarse de forma intensa y concentrada, con aguaceros torrenciales, descargas eléctricas y fuertes vientos, sin que necesariamente compensen el déficit acumulado de precipitaciones al finalizar el mes.

El Imhpa mantiene sus proyecciones sobre la evolución de las lluvias en los próximos meses, en un contexto marcado por la posible persistencia del fenómeno de El Niño y su impacto diferenciado en las distintas regiones del país.

Con información de Meredith Serracín