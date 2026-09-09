Dagoberto 'Yin' Carrizo: Entre acordes de 'Viva Panamá' comienza la despedida al 'Cantor de la Patria'

Mientras en la capital se desarrolló la misa en su memoria, en Ocú se preparan las honras fúnebres del reconocido músico herrerano.

Ciudad de Panamá, Panamá/Familiares, amigos, admiradores y figuras de la cultura y la política panameña se reunieron este miércoles 9 de septiembre en el Santuario Nacional del Corazón de María, en Obarrio, ciudad de Panamá, para participar en una eucaristía en memoria de Dagoberto “Yin” Carrizo, “El Cantor de la Patria”.

La misa, solemne y emotiva, marcó el inicio de las actividades de despedida de una de las figuras más importantes de la música típica panameña, quien falleció el pasado lunes 7 de septiembre a los 87 años de edad.

Durante la Eucaristía, sus familiares expresaron su agradecimiento a todo el país por las muestras de cariño, las oraciones y los mensajes de solidaridad recibidos desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.

“Gracias a los miembros del conjunto Viva Panamá, a sus seguidores de su música, gracias a los comunicadores y medios de comunicación y a las autoridades por el gran reconocimiento a nuestro padre”, expresó una de sus hijas.

“Las innumerables muestras de cariño, las oraciones, las anécdotas y los mensajes de aliento que hemos recibido de todo el país han sido un bálsamo para nuestro dolor”, agregó.

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La hija de “Yin” Carrizo también destacó la manera en que la familia considera que debe mantenerse vivo su legado.

“La mejor manera de honrar su legado no será solo recordar sus melodías, sino vivir como él vivió, con alegría en el alma, con humildad y nobleza”, manifestó.

Un legado que trascendió el acordeón

Personalidades de la música típica y el folclore, entre ellas Osvaldo Ayala, Manuel de Jesús Ábrego y Colaquito Cortés, además de autoridades como la ministra de Cultura, Maruja Herrera, acompañaron a la familia durante la Eucaristía.

Los asistentes coincidieron en destacar la contribución de “Yin” Carrizo a la música típica panameña y su papel en la difusión del acordeón, que logró sacar de los ambientes rurales para llevarlo a grandes salones y escenarios del país, convirtiéndolo en un género de alcance nacional e internacional.

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Su legado, sin embargo, no se limitó a la música. Quienes lo conocieron también resaltaron su pasión por las artes, la cultura, las tradiciones y la identidad nacional.

“Yin Carrizo ha sido uno de los pilares de la música típica panameña. Yo soy su admirador de toda esa trayectoria que tuvo haciendo estas canciones tan bonitas y tan icónicas como ‘Viva Panamá’. De verdad que es un maestro. Era un maestro del acordeón y un gran pintor, porque también era dedicado a hacer sus pinturas en su casa”, expresó Osvaldo Ayala.

“Se nos va uno de los grandes. Pero aquí vinimos a acompañar a la familia con mucho gusto”, añadió.

Al finalizar la Eucaristía, el acordeón volvió a rendir homenaje al músico. Al ritmo de “Viva Panamá”, una de sus composiciones más emblemáticas, los presentes recordaron la obra de quien fue conocido también como “El Romántico del Acordeón”.

Ocú se prepara para recibir sus restos

Dagoberto “Yin” Carrizo nació en Ocú, provincia de Herrera, el 5 de julio de 1939, y desde muy joven desarrolló su vínculo con el acordeón.

En una entrevista concedida hace algunos años a TVN Noticias, recordó que adquirió su primer instrumento en un establecimiento conocido como La Victoria, en Avenida B, por apenas 13 dólares.

A los 13 años compuso “Viva Panamá”, una de sus obras más emblemáticas. También forman parte de su legado canciones como “Lucy”, dedicada a su hija, además de “Julia” y otras piezas que permanecen en el repertorio de la música típica panameña.

En Ocú, la bandera del distrito ondea a media asta como muestra de duelo por la muerte del reconocido músico herrerano.

Los restos de “Yin” Carrizo serán recibidos este jueves en Ocú, donde se preparan las honras fúnebres. La caravana que inicialmente había sido anunciada fue suspendida.

El funeral está programado para este viernes a las 11:00 a. m. en la iglesia San Sebastián de Ocú, donde familiares, amigos, admiradores y miembros de la comunidad podrán darle el último adiós.

La partida de “Yin” Carrizo representa la despedida de una figura que marcó a numerosas generaciones de panameños y cuya música acompañó durante décadas las fiestas, bailes y encuentros en distintos escenarios del país.

Su legado musical y cultural, sin embargo, permanecerá en las nuevas generaciones que continúan interpretando y difundiendo las composiciones de quien se convirtió en una de las grandes figuras del folclore nacional.

Con información de Fabio Caballero