Abusos sexuales en la Iglesia católica: ¿qué sigue tras el informe de la Arquidiócesis de Panamá?
El informe revisó denuncias recibidas entre 2001 hasta 2025 y estableció 37 denuncias, de las cuales 24 correspondieron a casos con responsabilidad evaluable de la Arquidiócesis. La Iglesia reconoce fallas en la atención y trazabilidad de los casos y explica las medidas que implementará.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Arquidiócesis de Panamá inició una revisión de sus procedimientos tras la presentación de un informe que evaluó el manejo de denuncias de abuso sexual dentro de la Iglesia entre 2001 y 2025.