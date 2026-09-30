Abusos sexuales en la Iglesia católica: ¿qué sigue tras el informe de la Arquidiócesis de Panamá?

El informe revisó denuncias recibidas entre 2001 hasta 2025 y estableció 37 denuncias, de las cuales 24 correspondieron a casos con responsabilidad evaluable de la Arquidiócesis. La Iglesia reconoce fallas en la atención y trazabilidad de los casos y explica las medidas que implementará.