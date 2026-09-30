Mina de cobre: agua, reforestación y presa de relaves, puntos bajo vigilancia tras auditoría

Miguel Enrique Gutiérrez Soto, director de Recursos Naturales de SGS Panamá Control Services, explicó la metodología utilizada para evaluar el proyecto minero y detalló los principales hallazgos, entre ellos aspectos relacionados con reforestación, manejo de aguas, relaves y seguridad social de trabajadores de empresas contratistas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La auditoría integral realizada al proyecto Mina de Cobre Panamá, en Donoso, concluyó con un nivel de cumplimiento global de 87.73% sobre 100, aunque también identificó aspectos que requieren seguimiento y mejoras para mantener los controles ambientales, operativos y laborales.

El informe fue elaborado por SGS Panamá Control Services y entregado al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) el pasado 19 de junio. La evaluación contempló componentes legales, laborales, tributarios, ambientales, técnicos, operativos y de riesgos.

Miguel Enrique Gutiérrez Soto, director de Recursos Naturales de SGS Panamá Control Services, explicó en Noticias AM que el proceso contó con un equipo multidisciplinario de 25 expertos, quienes realizaron trabajo de campo en la mina y sus áreas de influencia, además de revisar documentación, estudios y auditorías previas.

Según detalló, la metodología tomó como referencia el denominado ciclo de calidad —planear, hacer, verificar y actuar— y estableció 12 preguntas orientadoras para cada área, con diferentes pesos y ponderaciones que permitieron determinar el resultado final.

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Reforestación, uno de los aspectos por mejorar

Gutiérrez Soto explicó que la auditoría no se limitó a determinar si un compromiso se cumplía o no, sino que aplicó una metodología de ponderación para establecer el nivel de cumplimiento de cada componente. Como parte de los hallazgos, mencionó inconvenientes relacionados con el plan de reforestación, particularmente en su seguimiento y control.

Entre las situaciones identificadas, señaló sitios muy alejados, zonas de compensación que no estaban bien definidas, especies que no se lograron bien en zonas rurales, cambio de propietarios en áreas, factores que, según explicó, afectaron la trazabilidad de los procesos de reforestación. El informe también establece que existen oportunidades de mejora en materia ambiental. Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue el manejo de las aguas y el riesgo asociado a la generación de drenaje ácido.

Gutiérrez Soto explicó que la roca mineralizada del proyecto contiene sulfuros y que, por efecto de agentes de meteorización como el agua y el viento, existe una potencialidad de generación de drenaje ácido. Según indicó, durante la auditoría se revisaron los sistemas destinados a controlar estos procesos. Entre ellos mencionó una planta de cal utilizada para controlar los niveles de acidez del agua.

También señaló que, además del pH, deben vigilarse otros parámetros relacionados con los minerales presentes en la roca, debido a la naturaleza polimetálica del yacimiento. El auditor destacó que, dentro de los aspectos evaluados, existen medidas de control y recomendaciones de mejora para aquellos componentes que cumplen con los parámetros establecidos, pero que requieren seguimiento.

Presa de relaves y sistemas de control

Otro de los elementos revisados fue la infraestructura destinada al manejo de relaves y los sistemas asociados al control de las aguas. Gutiérrez Soto explicó que durante los recorridos técnicos se verificó la existencia de mecanismos de monitoreo en la infraestructura de control de descargas, entre ellos piezómetros para medir la presión del agua, inclinómetros y radares para detectar deformaciones.

También se revisó el sistema relacionado con la presa de relaves y el manejo de las aguas. El director de Recursos Naturales de SGS destacó que el seguimiento y el control permanente son fundamentales, particularmente ante una eventual interrupción o pérdida de los sistemas operativos.

La auditoría identifica entre los componentes que requieren vigilancia aspectos como la presa de relaves, las aguas superficiales, las aguas de contacto provenientes de áreas intervenidas, sedimentación, erosión, pérdida de biodiversidad, alteración de ecosistemas acuáticos, reforestación, depósitos de materiales estériles, drenaje ácido, infraestructura remanente y cierre minero.

El informe señala que estos elementos no representan necesariamente daños actuales, sino componentes que requieren monitoreo para prevenir eventuales problemas y mantener el control.

Durante la entrevista también se abordó la capacidad que tendría el Estado panameño para fiscalizar una eventual actividad minera. Gutiérrez Soto aclaró que ese aspecto no formó parte del alcance de la auditoría. No obstante, consideró importante que el Estado mantenga conocimiento sobre las condiciones del subsuelo y los sistemas de control asociados a una actividad de esta naturaleza.

En el componente laboral también se identificó un hallazgo relacionado con empresas contratistas. Gutiérrez Soto explicó que algunas de estas empresas, que no corresponden directamente a la operadora, no presentaron documentación sobre la seguridad social de algunos trabajadores. El aspecto quedó consignado dentro de la auditoría como parte de los elementos identificados durante la revisión de los recursos humanos y las obligaciones correspondientes.

Auditoría revisó información documental y trabajo en campo

Para realizar la evaluación, el equipo de SGS revisó información procedente del Ministerio de Ambiente, auditorías anteriores, investigaciones ambientales, biológicas y geotécnicas, además de otros documentos relacionados con el proyecto. La revisión documental fue complementada con recorridos en la mina, la planta y las áreas de influencia.

El equipo auditor estuvo integrado por especialistas en áreas como geología, hidrogeología, geotecnia, medio ambiente, biología, recursos y reservas, procesamiento de minerales, aspectos sociales y fiscales, entre otras.

Gutiérrez Soto explicó que durante el proceso también se mantuvieron reuniones con entidades gubernamentales relacionadas con el proyecto para revisar las inquietudes planteadas sobre la evaluación.