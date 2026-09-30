San Francisco avanza en recuperación de aceras: más de 700 metros han sido intervenidos

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, indicó que el modelo aplicado busca recuperar las aceras y, cuando las condiciones de la vía lo permiten, mantener espacios para estacionamientos en paralelo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La recuperación de aceras y espacios públicos avanza en el corregimiento de San Francisco, donde la Junta Comunal ha intervenido más de 700 metros lineales como parte de un plan que busca mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad en una de las zonas más transitadas de la ciudad de Panamá.

Uno de los puntos intervenidos se encuentra en la calle 75, donde se amplió el espacio destinado a los peatones y se reorganizaron los estacionamientos para colocarlos de forma paralela a la vía, permitiendo liberar parte del espacio que anteriormente ocupaban los vehículos frente a los comercios.

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, explicó que, aunque la cifra de metros intervenidos puede parecer pequeña, representa un reto importante debido a las características de las calles del corregimiento.

“Esto ha sido todo un reto. Pareciera que suenan poco 750 metros lineales, pero en San Francisco es un reto muy grande. Eso ha sido entre cordones, aceras, recuperación de espacios públicos. Estamos cambiando la manera de caminar, la accesibilidad de San Francisco”, señaló Vamvas.

La funcionaria indicó que el modelo aplicado busca recuperar las aceras y, cuando las condiciones de la vía lo permiten, mantener espacios para estacionamientos en paralelo.

Sin embargo, aclaró que no todas las calles tienen las mismas dimensiones, por lo que las soluciones deben adaptarse a cada sector.

“En algunos lugares caben estacionamientos en paralelo, en algunos no. Depende de la curva, de qué tanto se usa la calle, del área de descarga”, explicó.

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Estacionamientos, uno de los principales desafíos

La reorganización del espacio público también genera inquietudes entre residentes y comerciantes debido a la disponibilidad de estacionamientos.

Vamvas sostuvo que el problema requiere varias soluciones, entre ellas aumentar la oferta de estacionamientos públicos, pero también recordó que los comercios deben contar con espacios adecuados para atender a sus clientes.

“El tema estacionamiento tiene muchos matices, muchas aristas. Se tienen que abrir más estacionamientos públicos, pero también tienen que entender que el estacionamiento de cada local es responsabilidad de cada local”, afirmó.

La representante agregó que los establecimientos deben contemplar dentro de sus planos la cantidad de estacionamientos necesaria para recibir a sus clientes.

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Buscan ampliar el proyecto

Vamvas informó que mantienen conversaciones con la Alcaldía de Panamá con el objetivo de convertir las intervenciones de aceras en un proyecto de mayor escala para todo el corregimiento.

“Estamos en constantes conversaciones con la Alcaldía para que esto sea un proyecto macro, ya presentado. El próximo año les estaré avisando”, indicó.

La recuperación de aceras también contempla sectores donde actualmente existen obstáculos o invasión del espacio peatonal. La funcionaria mencionó como uno de los próximos retos una zona cercana a la Casa de Paz y la Policía de San Francisco, donde se busca recuperar el espacio para los peatones.

El plan se desarrolla en un corregimiento caracterizado por el intenso movimiento vehicular y comercial, donde residentes y peatones enfrentan dificultades para desplazarse debido a aceras deterioradas, falta de continuidad y vehículos estacionados en áreas destinadas al paso peatonal.

Las autoridades de la Junta Comunal plantean que la recuperación de estos espacios permita avanzar hacia un San Francisco con mayor accesibilidad y condiciones más adecuadas para quienes se movilizan a pie.