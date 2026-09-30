Ministro israelí afirma que 'un terrorista' intentó estrellar avión de Flydubai con 180 israelíes

El vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y el aeropuerto Ben Gurion, en las inmediaciones de Tel Aviv, terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, después de registrarse un incidente durante el trayecto.

Jerusalén, Indefinido/El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró este miércoles que el incidente que obligó a un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv a aterrizar en Arabia Saudita se produjo porque un supuesto “terrorista” intentó estrellar la aeronave.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, afirmó Ben Gvir en un comunicado.

El vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y el aeropuerto Ben Gurion, en las inmediaciones de Tel Aviv, terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, después de registrarse un incidente durante el trayecto.

Flydubai confirmó que la aeronave aterrizó sin problemas y que todos los pasajeros se encontraban sanos y salvos. La compañía indicó además que sus equipos estaban trabajando con las autoridades correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La declaración de Ben Gvir se produjo mientras medios israelíes informaban sobre un supuesto altercado entre el piloto y el copiloto dentro de la cabina.

Según esas versiones, algunos pasajeros habrían intervenido para separar a los dos pilotos y durante el enfrentamiento se activó una señal de emergencia de la aeronave. También circuló una fotografía en la que uno de los pilotos aparecía con la camiseta manchada de sangre.

El Canal 12 de Israel informó que las autoridades investigaban, entre otras hipótesis, la posibilidad de que uno de los pilotos hubiera intentado provocar deliberadamente la caída del avión y que el otro hubiera logrado impedirlo.

Hasta el momento, la acusación de Ben Gvir de que se trató de un acto terrorista no ha sido establecida de manera independiente. La aerolínea confirmó el incidente y el aterrizaje seguro, mientras las circunstancias exactas de lo ocurrido continúan bajo investigación.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó posteriormente que la situación estaba bajo control y que se coordinaban medidas para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros.