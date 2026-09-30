A las puertas del invierno, Rusia ataca el suministro eléctrico de Ucrania

Las sirenas de alerta resonaron por la ciudad para llamar a los pobladores a refugiarse en albergues y estaciones de metro ante la incursión de misiles balísticos y de crucero, así como drones de alta velocidad.

Kiev, Ucrania/Rusia atacó este miércoles la infraestructura energética de Ucrania con una ola de drones y misiles, lo que motivó llamados urgentes a tomar medidas de contingencia a medida que se avecina el invierno.

Según Ucrania, fueron los primeros ataques a gran escala de la temporada en la campaña rusa para dejar a la capital Kiev sin calefacción y electricidad antes del invierno, una táctica que Moscú ha empleado en los cuatro años y medio de guerra.

Al menos cuatro personas murieron en Kiev y sus alrededores, incluyendo un niño encontrado bajo los escombros de un edificio destruido, según las autoridades.

Las sirenas de alerta resonaron por la ciudad para llamar a los pobladores a refugiarse en albergues y estaciones de metro ante la incursión de misiles balísticos y de crucero, así como drones de alta velocidad.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que había efectuado "un ataque masivo con misiles y drones" contra Kiev y la región circundante, dirigido a la infraestructura energética.

La empresa energética ucraniana DTEK confirmó que la red eléctrica sufrió daños, afectando el suministro de 8.000 hogares. Los ingenieros restablecieron el servicio pero lo calificaron como "otra noche difícil para la capital".

El suministro energético es crucial en Ucrania durante los duros meses invernales.

El presidente, Volodimir Zelenski, reveló que el suministro de agua también fue cortado y que "infraestructura crítica" fue golpeada en ataques por todo el país.

El primer ministro, Serguii Koretski, indicó que los ataques son el inicio de una nueva campaña invernal rusa contra el sector energético.

"Desde el verano prácticamente no ha pasado un día sin que el enemigo ataque nuestra infraestructura energética", publicó Koretski en Telegram.

"Sin embargo, es la primera vez que hay un ataque combinado a tan gran escala desde el final" del invierno anterior, agregó.

Energía de respaldo

Ucrania inició una evaluación del alcance de los daños en su sistema energético, castigado por ataques realizados desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

"Las autoridades locales deben comprobar la preparación de los sistemas de energía de reserva para las instalaciones críticas en las comunidades y completar todo el trabajo de su instalación y conexión lo más rápido posible", indicó Koretski.

Los bombardeos del miércoles ocurrieron después de que la fuerza aérea ucraniana advirtiera de una amenaza de proyectiles balísticos dirigidos a la capital.

"La región de Kiev ha sufrido otro ataque enemigo con misiles y drones", expresó el jefe de la administración militar regional, Timur Tkachenko.

Las autoridades capitalinas dijeron que los ataques alcanzaron edificios residenciales y comerciales, provocando incendios y grandes daños en inmuebles y vehículos.

Kiev se ha enfrentado cada vez más a drones y misiles rusos a medida que el peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial entra en su quinto año.

El martes por la noche, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró que una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Rusia, celebrada el sábado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, había demostrado que Moscú "no está en absoluto interesado en negociaciones serias" sobre Ucrania.