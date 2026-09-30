Clima en Panamá: Aguaceros aislados con tormentas eléctricas en sectores marítimos y el oriente del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este miércoles 30 de septiembre aguaceros aislados con tormentas eléctricas en sectores marítimos y el oriente del país.

El tiempo

Vertiente del Caribe

En la madrugada se esperan aguaceros aislados, aunque fuertes, con tormentas eléctricas en la comarca Guna Yala, Colón y comarca Ngäbe-Buglé; estas condiciones prevalecerán durante la mañana en el oriente de la vertiente. En la tarde se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en la vertiente, principalmente en las zonas montañosas. En la noche se esperan aguaceros aislados, pero fuertes, con tormentas eléctricas desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas y lluvias aisladas en el resto de la vertiente.

Vertiente del Pacífico

En la madrugada se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo y Darién, probabilidad de algunas lluvias aisladas en sectores de Panamá y sur de Veraguas. En la mañana se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo y nublados ocasionales con probabilidad de lluvias aisladas en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Los Santos, sur de Veraguas y costas de Chiriquí. En la tarde se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en Chiriquí, provincias centrales, zonas montañosas de Panamá Oeste y norte de Panamá, además de aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el resto del país. En la noche se esperan lluvias entre aisladas y dispersas en el sector marítimo, Chiriquí, provincias centrales, Coclé, Panamá Oeste y sectores de Panamá.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 13°C y 18°C en la Cordillera Central y entre 22°C y 27°C en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central y entre 28°C y 33°C en el resto del país.

Viento

En el Caribe se prevén vientos del suroeste a norte con velocidades entre 5 y 20 km/h.

En el Pacífico se prevén, en la madrugada y mañana, vientos del sur a noroeste con velocidades entre 5 y 15 km/h. Para la tarde y noche se espera que predominen los vientos del sureste a oeste con velocidades entre 10 y 35 km/h.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.5 y 1.2 metros y periodos entre 6 y 8 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.3 y 1.2 metros y periodos entre 14 y 17 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 6 y 11 con nivel de riesgo alto a extremo en el país.

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