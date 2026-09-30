Charlie Zaa: seis bienes vinculados al artista quedan en manos del Estado colombiano

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio de seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa. Las propiedades, avaluadas en 23.755 millones de pesos, aproximadamente 5.9 millones de dólares, quedarán en manos del Estado colombiano y su destino estará ligado a mecanismos de reparación para víctimas del conflicto armado.

La decisión hace parte de un expediente que busca establecer si esas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto Bloque Tolima de las AUC. La investigación se originó a partir de versiones entregadas por integrantes de esa estructura paramilitar, quienes señalaron posibles vínculos entre recursos del grupo y bienes asociados al artista.

La extinción de dominio y la investigación penal son actuaciones diferentes. La primera se refiere al destino jurídico de los bienes, mientras que la Fiscalía General de la Nación adelanta otra actuación para determinar si Charlie Zaa tuvo algún vínculo con el grupo paramilitar.

Las propiedades quedaron bajo control estatal tras la determinación del 29 de septiembre. La medida afecta a seis activos. Estos bienes estarán destinados a mecanismos relacionados con la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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El expediente surgió después de declaraciones de exintegrantes del Bloque Tolima. Las autoridades buscan establecer si algunas propiedades fueron adquiridas con dinero de origen ilegal o si el cantante conocía la procedencia de los recursos utilizados para comprarlas. La investigación mantiene esas circunstancias como asuntos por determinar.

En julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación había ocupado varios bienes vinculados al artista dentro de un proceso de extinción de dominio. Entre ellos estaban un centro comercial, dos discotecas y un hotel. Según el ente investigador, los activos estarían relacionados con operaciones utilizadas para ocultar recursos provenientes del Bloque Tolima.

Charlie Zaa ha rechazado los señalamientos y sostiene que su patrimonio corresponde a más de tres décadas de trabajo en la industria musical. El cantante también ha explicado que parte de los recursos utilizados para adquirir sus propiedades provino de las regalías generadas por sus canciones.

Tras la operación de la Fiscalía en julio, el artista publicó un comunicado en sus redes sociales en el que afirmó: “El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. La defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes”.

En ese mismo pronunciamiento, Charlie Zaa manifestó: “He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia, y no los titulares, la que permita establecer la verdad”.

La decisión no resuelve la investigación que cursa en la Fiscalía sobre un posible vínculo del cantante con el Bloque Tolima. Esa actuación continúa independiente del proceso de extinción de dominio, por lo que todavía deberán determinarse las circunstancias relacionadas con el origen de los recursos y el eventual conocimiento que pudiera haber existido.

Mientras los seis bienes pasan al Estado, la investigación sobre los posibles vínculos con recursos del extinto grupo paramilitar continúa y deberá avanzar a partir de las pruebas incorporadas al expediente.