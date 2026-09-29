Cazzu hace pública su relación con Ignacio Colombara tras meses de rumores

Cazzu decidió mostrar públicamente una nueva etapa de su vida sentimental. La cantante argentina fue captada junto al bailarín Ignacio Colombara en Buenos Aires, donde hizo visible el romance que ambos habían mantenido con discreción desde comienzos de 2026, en estos últimos meses.

El encuentro tuvo lugar en el teatro Dumont 4040, donde Cazzu y Colombara fueron fotografiados juntos, sonrientes y tomados de la mano. Después de la función, la artista también se acercó a saludar afectuosamente a Napp, mientras las cámaras registraban su salida junto al bailarín argentino, de 26 años.

La relación entre ambos comenzó a generar comentarios a principios de este año, cuando Colombara formó parte del equipo que acompañó a Cazzu durante su gira Latinaje. El trabajo compartido y la convivencia durante las presentaciones fueron el contexto en el que surgieron las primeras especulaciones sobre un posible romance entre los dos.

Sin embargo, la primera señal pública que llamó especialmente la atención ocurrió el 19 de mayo, durante un concierto de Cazzu en Querétaro, México. Mientras presentaba a los integrantes de su equipo, la cantante se refirió a Colombara con una frase que alimentó las versiones sobre una relación: “Este es mío”.

Después de aquel episodio, la intérprete de Con otra ofreció algunas pistas en entrevistas que dejaron entrever que atravesaba un momento positivo en el ámbito sentimental. Aun así, durante varios meses no presentó oficialmente a Colombara como su pareja ni protagonizó con él una aparición pública.

El bailarín, además de dedicarse a la danza, trabaja como actor de doblaje. Su relación profesional con Cazzu se desarrolló mientras integraba el equipo de la artista, lo que permitió que ambos compartieran escenarios, viajes y actividades vinculadas con la gira Latinaje.

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La nueva aparición ocurre más de dos años después de la separación de Cazzu y Christian Nodal, cantante mexicano y padre de su hija, Inti. Desde entonces, la artista había mantenido una postura reservada respecto de su vida privada, particularmente en lo relacionado con sus vínculos sentimentales.

La exposición de su relación con Colombara representa un cambio frente a esa discreción. En esta ocasión, la cantante permitió que las cámaras captaran su cercanía con el bailarín y acudió junto a él a un evento público en la capital argentina.

El romance también se produce después de una etapa compleja para Cazzu en términos personales y legales, relacionada con su expareja y padre de su hija. La artista ha continuado desarrollando su carrera musical mientras mantiene su vida familiar y profesional alejada de buena parte de la atención mediática.

Colombara se convierte así en el amor más público de Cazzu desde su separación de Nodal. Aunque las primeras versiones sobre el vínculo aparecieron meses atrás, la presencia conjunta en Buenos Aires marca el momento en que ambos dejaron de mantener la relación únicamente en el terreno de las especulaciones.

La escena registrada en el teatro Dumont 4040 también confirma la cercanía durante la gira Latinaje. Aquella frase pronunciada por Cazzu en mayo había sido una de las señales más comentadas, pero ahora la pareja decidió mostrarse públicamente frente a los medios y ante las cámaras.

Para la cantante argentina, esta aparición llega en un momento en el que ha optado por permitir una mayor exposición de su faceta personal. La presencia de Ignacio Colombara a su lado deja atrás meses de rumores y convierte al bailarín en una figura visible, abiertamente, dentro de la vida sentimental de la artista.