Proponen cobrar $5 a los turistas que desembarquen en Colón

Así lo informó el alcalde de Colón, Diógenes Galván, quien explicó que ya ha conversado con los concejales sobre la propuesta y que todavía es necesario realizar algunas consultas antes de avanzar con la iniciativa.

Barcos frente a la ciudad de Colón.

El proyecto de acuerdo que plantea establecer una tasa de $5 por concepto de limpieza, aseo y seguridad a los turistas que desembarquen de cruceros en la provincia de Colón podría regresar próximamente al pleno del Concejo Municipal.

Temas relacionados

Colón turistas cobros
Si te lo perdiste
Lo último
stats