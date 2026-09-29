Proponen cobrar $5 a los turistas que desembarquen en Colón
Así lo informó el alcalde de Colón, Diógenes Galván, quien explicó que ya ha conversado con los concejales sobre la propuesta y que todavía es necesario realizar algunas consultas antes de avanzar con la iniciativa.
El proyecto de acuerdo que plantea establecer una tasa de $5 por concepto de limpieza, aseo y seguridad a los turistas que desembarquen de cruceros en la provincia de Colón podría regresar próximamente al pleno del Concejo Municipal.