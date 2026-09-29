¡Si así están los ensayos, imagínate mañana en Tu Cara Me Suena! Conoce todos los detalles del séptimo show

Entre las ocurrencias de Rikiplops, las bromas de Ñero y Ale Merod y Anarkelys en modo Bichota, los famosos preparan una gala que pondrá a prueba sus voces y sus pasos. El séptimo show llega mañana a las 8:00 p. m.

Ciudad de Panamá, Panamá/Rikiplops apareció con un megáfono y encontró cómo hacerse escuchar durante los ensayos. Ñero y Ale Merod intercambiaron bromas sobre sus próximos personajes, mientras Anarkelys comenzó a entrar en modo Bichota. En Tu Cara Me Suena 2026, los preparativos también tienen sus propios momentos de comedia.

Los avances compartidos en las redes oficiales permiten asomarse al ambiente del séptimo show, que llegará mañana, miércoles 30 de septiembre, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube.

Y entre tanto relajo hay una tarea que cumplir: convertir ocho nuevos retos en presentaciones capaces de sorprender. El repertorio reunirá ritmos para bailar, interpretaciones que pedirán sentimiento y números compartidos en los que las voces tendrán que entenderse tan bien como sus protagonistas.

¡Rikiplops consiguió un megáfono!

El participante apareció bromeando con un megáfono en plena jornada de ensayos. La cuenta oficial acompañó el momento con una pregunta que resumió la escena: “¿Quién le dio ese poder?”

Mañana le tocará compartir el protagonismo con Mami Plops, su mamá, con quien interpretará a La Factoría. El reto pondrá a ambos frente a un intercambio musical en el que tendrán que cantar y sostener sus personajes como pareja de intérpretes.

La curiosidad está en cómo encajarán esas dos voces y quién asumirá cada papel. Por ahora, madre e hijo siguen guardando ese detalle. Después de verlo haciendo travesuras con el megáfono, ¿cómo será Rikiplops cuando llegue el momento de presentarse con mamá?

Ñero y Ale Merod vienen “bien bailísticos”

En otro de los adelantos, la conversación entre Ñero y Ale Merod pasó de una broma sobre “coreano con sopa” a referencias al “sazón” y a venir “bien bailístico”. Una invitación con humor para recordar que mañana ambos tendrán transformaciones muy distintas a las de la semana pasada.

Ñero será PSY. Después de ganar como Juan Gabriel, enfrentará un personaje cuya forma de bailar es parte de su identidad. El parecido también se jugará en los pasos: tendrá que trabajar el ritmo, la coordinación y la actitud del artista surcoreano.

Ale Merod interpretará a Ricky Martin, su primer personaje masculino de la temporada. Le tocará combinar otra voz con la soltura y la energía del cantante puertorriqueño. Una cosa será encontrar el parecido frente al espejo y otra mantenerlo cuando empiece a moverse.

Ambos ya pusieron el humor en los preparativos. Mañana veremos cómo convierten esas ganas de bailar en sus respectivas presentaciones.

Anarkelys ya está en modo Bichota

Anarkelys se transformará en Karol G, y la cuenta oficial del programa ya la presentó ensayando en “modo Bichota”.

El adelanto la muestra sobre el escenario, mientras sus seguidores le dejan mensajes de apoyo para el próximo reto. Esta vez tendrá que encontrar una interpretación con soltura, carácter y ese toque de coquetería que puede marcar la diferencia al asumir el personaje.

Después de compartir la tarima con Jimmy Bad Boy, Anarkelys cambiará nuevamente de voz y de estilo. ¿Qué tan lejos llevará esta transformación cuando aparezcan el maquillaje, el vestuario y todos los elementos de la presentación?

Los demás famosos también tienen cómo sorprender

Maisa llevará KPop Demon Hunters al escenario junto a Ana Alejandra Carrizo y Gisselle Carolina. Las tres tendrán que encontrar el equilibrio entre sus voces y funcionar como un verdadero grupo. Quienes conocen a las protagonistas de la película animada tendrán motivos para seguir de cerca cada detalle del trío.

Yamilka Pitre será Johnny Ventura. El merengue llegará con un reto que pide ritmo y sabor. La participante tendrá que asumir la voz y los movimientos de “El Caballo Mayor” sin perder la energía que exige una interpretación de este estilo.

El Urri se convertirá en Ismael Rivera. Su nueva transformación lo llevará a una salsa en la que también tendrá que contar una historia. El fraseo, la intención y la forma de transmitir el sentimiento serán parte del desafío para acercarse al “Sonero Mayor”.

Vicente interpretará a Joey Montana. “El Pay de Limón” tendrá una propuesta con sello panameño y un ritmo que invita a moverse. Deberá encontrar el estilo del cantante y mantener el personaje mientras busca conectar con el públic.

¡También hubo cumpleaños y bailoteo!

En medio de los preparativos hubo espacio para celebrar los cumpleaños de Eddy Vásquez y Vicente, ¡y se formó el bailoteo! La celebración sumó otro momento de diversión a una jornada entre ensayos, bromas y nuevas transformaciones.

Entre el megáfono de Rikiplops y el baile de cumpleaños, los preparativos ya tienen su propio show. Mañana llegará el momento de llevar toda esa energía a la séptima gala.

Mañana sabremos en qué termina todo este relajo

Las pistas ya apuntan a una gala con distintas formas de conquistar al público: desde el baile y la complicidad entre invitados hasta las interpretaciones en las que cada frase tendrá que sentirse.

Después de las presentaciones, el jurado, los propios famosos y la audiencia volverán a participar en la votación que definirá al ganador. Los ensayos dan un adelanto, pero será sobre el escenario donde cada participante tendrá que defender su transformación.

No te pierdas mañana el séptimo show de Tu Cara Me Suena, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. Reúne a tu gente y prepara tus favoritos: ¡si así están los ensayos, imagínate la gala!