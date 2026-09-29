Los fuertes oleajes registrados en Playa Malena, en las costas de Mariato, al sur de la provincia de Veraguas, han provocado daños en embarcaciones y aumentado el riesgo para los pescadores de esta zona.

Los trabajadores del mar aseguran que la falta de infraestructura para proteger las embarcaciones los deja expuestos cada vez que se presentan condiciones adversas en el litoral. Actualmente, la comunidad no cuenta con un muelle ni con un rompeolas que permita reducir el impacto de las olas.