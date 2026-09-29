EN VIVO MLB playoffs 2026| Medias Rojas 0-1 Yankees (5⬆️): Juego 1 de la Serie de Comodín Liga Americana por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, dos archirrivales que han protagonizado grandes duelos, se encuentran para el primer partido de la Serie de Comodín de la Liga Americana, desde el Yankee Stadium, que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte alta del quinto episodio, el marcador favorece a los Yankees 1-0.

Momentos clave

2da. Baja

1-0 (2 Outs)

Austin Wells pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho Wilyer Abreu. George Lombard Jr. anota Anthony Volpe a 2da.

BOS 0-1 NYY

Alineaciones

Medias Rojas

Yankees

Previa

No hay escenario más electrizante en las Grandes Ligas que un choque de eliminación entre Boston y Nueva York. Con el Yankee Stadium como caldera, este Juego 1 promete un ambiente de máxima intensidad donde el margen de error es prácticamente nulo.

Los aspectos a tener en cuenta para este primer juego son: