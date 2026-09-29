EN VIVO MLB playoffs 2026| Medias Rojas 0-1 Yankees (5⬆️): Juego 1 de la Serie de Comodín Liga Americana por TVMAX y TVN Pass
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, dos archirrivales que han protagonizado grandes duelos, se encuentran para el primer partido de la Serie de Comodín de la Liga Americana, desde el Yankee Stadium, que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.
En la parte alta del quinto episodio, el marcador favorece a los Yankees 1-0.
Momentos clave
2da. Baja
1-0 (2 Outs)
Austin Wells pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho Wilyer Abreu. George Lombard Jr. anota Anthony Volpe a 2da.
BOS 0-1 NYY
Alineaciones
Medias Rojas
Yankees
Previa
No hay escenario más electrizante en las Grandes Ligas que un choque de eliminación entre Boston y Nueva York. Con el Yankee Stadium como caldera, este Juego 1 promete un ambiente de máxima intensidad donde el margen de error es prácticamente nulo.
Los aspectos a tener en cuenta para este primer juego son:
- Guerra de poder y la pared del jardín derecho: La alineación de los Yankees buscará aprovechar la corta dimensión del jardín derecho en el Bronx. El pitcheo de Boston deberá mantener la pelota bajita y apelar a los rodados para evitar cuadrangulares tempraneros.
- Dominio del montículo vs. Control de emociones: El abridor que logre aislar el ruido de la tribuna y dominar el conteo de pitcheos le dará a su equipo una ventaja gigantesca. Un inicio incierto obligará a los manejadores a recurrir al bullpen desde el cuarto o quinto episodio.
- El factor clutch: En juegos tan cerrados entre acérrimos rivales, las carreras no suelen llegar por palizas, sino por pequeños detalles: un elevado de sacrificio, un error a la defensiva o un batazo clave con dos outs.