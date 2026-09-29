MiBus advierte que falta de fondos pone en riesgo compra de 120 buses para 2027

La empresa solicitó un presupuesto de $180 millones, pero el MEF recomendó $160 millones. También enfrenta necesidades de repuestos y mayores gastos en combustible.

Ciudad de Panamá, Panamá/La compra de 120 autobuses para 2027 está en riesgo por falta de recursos para inversión, advirtió el gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, durante la sustentación del presupuesto de la empresa en la Asamblea Nacional.

MiBus solicitó aproximadamente $180 millones, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $160 millones. Según Sánchez Fábrega, la asignación resulta insuficiente para atender las necesidades de mantenimiento y ampliar la flota.

“Resaltamos dos problemas. Uno, la necesidad adicional de repuestos”, expresó. El gerente estimó que hacen falta entre $10 millones y $12 millones para ese rubro, debido al mantenimiento que requieren los autobuses.

“Están viejitos y hay que tratarlos con mucho cariño”, afirmó. El segundo problema, explicó, es la falta de fondos para adquirir nuevas unidades, entre ellas autobuses eléctricos y medianos que permitan ampliar el servicio hacia las barriadas.

“Pero lo más importante es que no nos dieron plata para inversión”, señaló. Sánchez Fábrega aclaró que los 60 autobuses previstos para este año ya vienen en camino, mientras que la compra proyectada para 2027 depende de conseguir los recursos.

El año que viene queríamos traer 120, mitad eléctricos y mitad diésel. Pero esos son los que están en juego porque no hemos conseguido el presupuesto de inversión para ellos”, sostuvo.

A estas necesidades se suma el aumento del precio del combustible. Según el gerente, MiBus ya acumula $9 millones de gasto adicional por este concepto y prevé cerrar el año con un desembolso de $42 millones en diésel, frente a los $24 millones a $26 millones que gastaba habitualmente.

“Si los precios del combustible el año que viene están como estamos ahora, vamos a tener un problema mucho más complicado”, advirtió.

Para 2027, MiBus proyecta aumentar a 165 el número de rutas y a 3,200 la cantidad de operadores.

Con información de Meredith Serracín.