Tren Panamá-David: proyecto aún espera luz verde, el costo podría alcanzar los $10,000 millones

El Gobierno contempla $10 millones para 2027 destinados a preparar la eventual ejecución del proyecto.

El proyecto del tren Panamá-David-Frontera aún se encuentra en fase de análisis para determinar la viabilidad de su construcción, tanto desde el punto de vista financiero como de su autosostenibilidad. Sin embargo, el costo estimado inicialmente en cerca de $5,000 millones podría duplicarse, debido a nuevas consideraciones, entre ellas la construcción de un quinto puente sobre el canal de Panamá.

Durante la sustentación de presupuesto del Ministerio de la Presidencia, el secretario general del Ferrocarril, Henry Faarup, y el titular, Juan Carlos Orillac, fueron cuestionados sobre los avances de la obra, el dinero que hasta el momento se ha gastado y en qué se utilizarán los $10 millones que se están solicitando para la vigencia fiscal. 2027.

Mientras tanto, la decisión final sobre su construcción o no permanece pendiente.

Henry Faarup, secretario general del Ferrocarril de Panamá, explicó que estos recursos no corresponden directamente a la construcción, sino a labores necesarias para una eventual implementación de la obra.

Entre las partidas contempladas están $5 millones para el Project Manager, $1.7 millones para ingeniería básica y trabajos preparatorios para las estaciones, terminales y trazado, además de recursos para estudios geotécnicos, personal, el Plan Maestro de Antepuertos y Zonas Económicas Especiales y la liberación de áreas impactadas por el proyecto.

Pese a todo esto, Faarup fue enfático en señalar que la decisión de ejecutar el ferrocarril aún no ha sido tomada oficialmente.

“La decisión para hacer el ferrocarril aún no se ha tomado oficialmente, pero el presidente todavía está consultando y viendo todos los aspectos importantes que involucran este proyecto.”

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, confirmó que el Ejecutivo se encuentra en la fase final de decisión.

Explicó que un equipo técnico está revisando toda la documentación y los estudios realizados para determinar si el proyecto cuenta con las condiciones necesarias para ser desarrollado.

Orillac señaló que, si el Estado va a asumir una responsabilidad financiera de esta magnitud, el proyecto debe estar sustentado y tener viabilidad para evitar que quede inconcluso.

“No quisiera yo adelantar criterios, y en su momento este anuncio tan importante lo hará el Presidente de la República en su debido momento cuando tengamos suficientes elementos que convenzan de que el proyecto es factible, que es financiero", indicó.

De unos $5,000 millones a una posible obra de $10,000 millones

En medio de la sustentación, el diputado Jhonathan Vega cuestionó a Orillac sobre la factibilidad de la construcción, poniéndola en duda y en contraste con la realidad que atraviesan algunas comunidades del país que no cuentan con agua, energía eléctrica, carreteras y escuelas dignas, entre otras necesidades básicas, el costo del proyecto tomó otra dimensión.

Al ser consultado sobre la inversión total, Orillac indicó que podría rondar los $10,000 millones, aunque aclaró que se trata de un proyecto que tendría que manejarse por fases, añadió que la ejecución podría desarrollarse durante dos o tres periodos de gobierno.

“Es un proyecto que se tiene que manejar por fases y hay complejidades en cada una de esas fases. Incluido la decisión de pasar el canal de Panamá, el cual tendría que ser a través de un puente, no hay otra alternativa, digamos, clara para este tema”.

La cifra de $10,000 millones, sin embargo, no constituye todavía un costo definitivo aprobado, ya que el Gobierno aún debe determinar si finalmente ejecutará la obra y bajo qué esquema.

Una obra que podría trascender varios gobiernos

La posibilidad de que el proyecto se extienda durante tres administraciones también pone sobre la mesa uno de los principales retos del ferrocarril: garantizar su continuidad más allá del gobierno que eventualmente dé la orden de ejecución.

Faarup explicó que se está trabajando en un marco regulatorio para garantizar la continuidad del proyecto y establecer cómo operaría el sistema ferroviario.

Según detalló, organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, Reino Unido y CAF, están aportando recursos no reembolsables por aproximadamente $700 mil para apoyar la elaboración de ese marco regulatorio.

Casi $12 millones invertidos en estudios

Mientras la decisión permanece pendiente, la Secretaría del Ferrocarril ya ha destinado una cantidad importante de recursos a la preparación del proyecto.

Orillac indicó que desde 2024-2025 se han invertido aproximadamente $11.8 millones en la Secretaría del Ferrocarril.

De acuerdo con el ministro, con estos recursos se han desarrollado estudios que permiten tener cerca de un 95% de avance en los análisis relacionados con la definición y factibilidad del proyecto.

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Faarup detalló que los estudios de ingeniería, impacto ambiental y demanda tuvieron un costo de $12.8 millones y fueron entregados al presidente de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, el proyecto está siendo sometido a una revisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Según explicó Faarup, ese informe fue entregado al MEF y forma parte de los elementos que se están evaluando antes de tomar la decisión.

Por el momento, el tren Panamá-David sigue siendo un proyecto en evaluación y no una obra cuya construcción haya sido aprobada oficialmente.