Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 1 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 1 DE OCTUBRE
📍Panamá Este
• Agua Fría de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de El Lajero, en Nämnoni, distrito de Besikó
📍Herrera
• Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Querévalo, distrito de Alanje
📍Coclé
• Junta Comunal de Cabuya, en el distrito de Antón
📍Bocas del Toro
• Gimnasio de Punta Peña, distrito de Chiriquí Grande
📍Colón
• Parque Central de Guásimo, distrito de Donoso
📍Veraguas
• Casa Comunal de La Yeguada, distrito de Calobre
• Comunidad de El Coco, distrito de Montijo
• Casa Comunal de Bisvalle, distrito de La Mesa
📍Panamá Oeste
• Junta Comunal de Santa Rita, distrito de La Chorrera
📍Los Santos
• Junta Comunal de Bayano, distrito de Las Tablas