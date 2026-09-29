Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 1 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 1 DE OCTUBRE

📍Panamá Este

• Agua Fría de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de El Lajero, en Nämnoni, distrito de Besikó

📍Herrera

• Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Querévalo, distrito de Alanje

📍Coclé

• Junta Comunal de Cabuya, en el distrito de Antón

📍Bocas del Toro

• Gimnasio de Punta Peña, distrito de Chiriquí Grande

📍Colón

• Parque Central de Guásimo, distrito de Donoso

📍Veraguas

• Casa Comunal de La Yeguada, distrito de Calobre

• Comunidad de El Coco, distrito de Montijo

• Casa Comunal de Bisvalle, distrito de La Mesa

📍Panamá Oeste

• Junta Comunal de Santa Rita, distrito de La Chorrera

📍Los Santos

• Junta Comunal de Bayano, distrito de Las Tablas