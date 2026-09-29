Reubican cirugías de la policlínica de La Chorrera a otros hospitales por obras

Se trasladarán las cirugías programadas que iban a realizarse en la Policínica de La Chorrera a hospitales aledaños por reparaciones y obras.

La Chorrera, Panamá Oeste/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir del jueves 1 de octubre, las cirugías programadas en la policlínica Santiago Barraza, de La Chorrera, quedarán canceladas en ese centro y serán reubicadas en Ciudad de la Salud y el Hospital Nicolás A. Solano.

De acuerdo con la entidad, la medida busca evitar la suspensión de la agenda quirúrgica y dar respuesta a los pacientes que se encuentran a la espera de sus procedimientos. La decisión fue adoptada luego de evaluaciones médicas y administrativas que determinaron la necesidad de mantener suspendidas las operaciones en las salas quirúrgicas de la policlínica.

Entre las condiciones identificadas durante las evaluaciones se encuentran el deterioro de los conductos de aire, filtraciones en las paredes y afectaciones en los ductos de la zona. Las reparaciones continuarán hasta que se garanticen las condiciones necesarias para atender a los pacientes y al personal de salud.

Para reducir el impacto de la medida, la administración de la CSS establecerá una logística para facilitar el traslado tanto del personal médico como de los pacientes afectados.

La institución también indicó que continuará contactando a las personas que ya tenían procedimientos programados para informarles sobre los pasos correspondientes a la reprogramación y el nuevo lugar donde serán atendidas.