Ministerio de la Presidencia sustenta presupuesto para 2027 de $246 millones

El ministro Juan Carlos Orillac señaló que la partida recomendada por el MEF incluye $176.5 millones para funcionamiento y $70 millones para inversión.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de la Presidencia solicitó $289,093,161 para 2027, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó asignarle $246,499,396, según explicó el ministro Juan Carlos Orillac durante la sustentación presupuestaria.

Del monto recomendado, $176,499,396 corresponden a funcionamiento y $70 millones a inversión. Orillac afirmó que la institución puede trabajar con esa asignación.

El presupuesto de funcionamiento aumenta en aproximadamente $4 millones, un 2.4% frente al de 2026. El ministro atribuyó el incremento, entre otros factores, a ascensos y cambios de categoría del personal policial del Servicio de Protección Institucional (SPI), jubilaciones, primas de antigüedad y el aumento de la contribución a la seguridad social previsto para 2027.

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Orillac también se refirió al pago de primas de antigüedad a exfuncionarios. Indicó que, hasta el 31 de agosto de 2026, el Ministerio de la Presidencia había tramitado pagos para 2,004 personas por $3,243,977.27. Añadió que el SPI inició este año sus propios trámites y que la institución continuará con ese proceso en 2027.

Sobre los $70 millones de inversión, el ministro mencionó el programa Sonrisa de Mujer, que entrega prótesis dentales a mujeres en condición de vulnerabilidad y ofrece atención odontológica a estudiantes de escuelas públicas. La meta para 2027 es atender a 1,500 mujeres y 5,000 estudiantes.

Entre los proyectos citó, además, mejoras en jardines, senderos e instalaciones del Parque Omar y la adecuación de la antigua Nunciatura Apostólica, en San Francisco, como centro de atención diurna para adultos mayores. Según Orillac, este último tendría capacidad para atender a más de 500 usuarios al año.

La partida de inversión también contempla donaciones de alimentos, camas, estufas y artículos de aseo para familias en situación de pobreza o afectadas por emergencias; jornadas de salud visual y auditiva; y la operación de las cinco clínicas móviles de Amor Sobre Ruedas. Orillac mencionó, asimismo, apoyo a comunidades, subsidios para obras sociales y capacitación de voluntarios del Despacho de la Primera Dama.