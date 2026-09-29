Superintendencia de Sujetos No Financieros confía en que Panamá salga de la lista fiscal de la UE

La expectativa del Gobierno también está vinculada con la aprobación de la ley de sustancia económica, orientada a que las empresas sujetas a esa norma demuestren actividad y presencia real en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La posible salida de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea (UE) ha generado expectativas entre los participantes de un congreso sobre prevención y cumplimiento financiero.

La Presidencia comunicó ayer que el país podría ser retirado de ese listado en la revisión prevista para octubre. La decisión aún está pendiente. Panamá figura en la lista vigente publicada por el Consejo de la Unión Europea.

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Durante el congreso, Isabel Fernández, de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, expresó optimismo por los avances del país.

Actualmente estamos muy positivos porque, efectivamente, Panamá y nosotros, las instituciones, podemos ser testigos de que se ha hecho un trabajo bastante robusto. Hemos trabajado para esto y el reconocimiento estoy segura de que está a la vuelta de la esquina”, declaró.

Al preguntarle cuáles son los requisitos que Panamá considera cumplidos, señaló que esta lista se refiere a asuntos fiscales y mencionó las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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La expectativa del Gobierno también está vinculada con la aprobación de la ley de sustancia económica, orientada a que las empresas sujetas a esa norma demuestren actividad y presencia real en el país. La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La lista de la UE evalúa el cumplimiento de estándares y compromisos de cooperación fiscal. Su actualización corresponde al Consejo de la Unión Europea, por lo que la posible exclusión de Panamá deberá esperar la decisión del bloque.

Con información de María De Gracia.