Médicos residentes e internos presentan más de 80 denuncias por supuesto acoso y maltrato

La federación también recibe reportes de familiares de médicos en formación. Sin embargo, estas denuncias no son incluidas dentro de las estadísticas oficiales de la plataforma, aclaró su presidente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) ha recibido 83 denuncias de médicos residentes e internos por supuestos casos de hostigamiento, maltrato y acoso en centros de formación de todo el país.

Nicolás García, presidente de Fenameri, explicó que la federación habilitó hace aproximadamente un mes una plataforma para recibir los reportes y dar seguimiento a las situaciones denunciadas, tanto en instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) como de la Caja de Seguro Social (CSS).

“Nos resulta alarmante la cantidad de denuncias que hemos recibido por parte de nuestros médicos residentes e internos en todo el territorio nacional”, manifestó García.

Según explicó, entre las situaciones reportadas figuran hostigamiento y maltrato verbal y psicológico, además de reclamos relacionados con prestaciones laborales y extensas jornadas de trabajo.

García señaló que algunos médicos en formación realizan jornadas de más de 32 y 36 horas continuas, mientras que pueden alcanzar alrededor de 320 horas mensuales en los hospitales.

La federación también recibe reportes de familiares de médicos en formación. Sin embargo, estas denuncias no son incluidas dentro de las estadísticas oficiales de la plataforma, aclaró García.

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El presidente de Fenameri aseguró que cada denuncia recibida es analizada y que la organización busca agotar los canales disponibles para que las situaciones sean investigadas.

“Vamos a agotar todos los canales disponibles para que se investigue cada una de estas situaciones”, afirmó.

García manifestó además preocupación por las consecuencias que estas condiciones estarían generando en la salud mental de algunos médicos en formación. Indicó que han conocido casos de residentes e internos que han requerido atención en salas de hospitalización de psiquiatría, tanto en el sistema público como privado, relacionados —según los reportes recibidos— con situaciones de hostigamiento, acoso laboral e intentos autolíticos.

Fenameri reiteró el llamado a los médicos residentes e internos a utilizar los canales habilitados para reportar situaciones que consideren irregulares y permitir que cada caso pueda ser analizado e investigado.