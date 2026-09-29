Fatima-Zahra Mansouri: La abogada de centroderecha se convierte en la primera jefa de gobierno en Marruecos

Rabat, Marruecos/El rey de Marruecos, Mohamed VI, nombró el martes a una mujer, Fátima Ezzahra El Mansouri, jefa de gobierno tras la victoria de su partido en las elecciones legislativas de la semana pasada, según un comunicado del gabinete real, un hecho sin precedentes en el país.

El monarca recibió a El Mansouri, coordinadora nacional del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), en el palacio real de Rabat y le encargó formar el nuevo gobierno, precisó el comunicado.

El partido de centroderecha, que formó parte de la coalición gubernamental saliente, obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes en una votación marcada por una tasa de participación del 38%, la más baja en casi 20 años.

Sin mayoría absoluta, El Mansouri deberá ahora negociar con otros partidos para formar una coalición de gobierno por cinco años, aunque las grandes decisiones respecto a los sectores estratégicos siguen siendo prerrogativa del rey.

Esta abogada de 50 años se unió a PAM en el momento de su creación en 2008 por el actual consejero del rey, Fouad Ali El Himma. Sin embargo, este allegado de Mohamed VI se retiró del partido en 2011.

Bajo los colores de esta formación, hizo historia en Marrakech al convertirse, con solo 33 años, en la primera mujer alcaldesa de la ciudad turística en 2009. Un cargo que sigue ocupando, en un segundo mandato desde 2021.

También fue ministra de Vivienda en el gobierno saliente de Aziz Akhannouch y fue elegida diputada en las elecciones del 23 de septiembre.

La votación se celebró en un contexto de desconfianza hacia la clase política y de preocupación por el aumento del desempleo y las desigualdades, especialmente entre los jóvenes.

La falta de perspectivas para una parte de la juventud marroquí volvió a quedar en primer plano tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma española de Ceuta a finales de julio.

El Mansouri tendrá que abordar problemas socioeconómicos persistentes, al tiempo que se esfuerza por restaurar la confianza de los ciudadanos en la acción pública.

Su partido prometió durante la campaña lograr un crecimiento medio del 5% anual, mantener la inflación en el 2% para preservar el poder adquisitivo y crear al menos un millón de empleos durante su mandato.

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