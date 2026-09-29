Irán amenaza con más ataques mientras espera la respuesta de EEUU sobre Ormuz

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que ninguna infraestructura de la región estaría a salvo de ataques si no se garantiza la seguridad de su país.

Teherán, Irán/Irán intensificó este martes su retórica con más amenazas de ataques contra infraestructuras en todo Oriente Medio, mientras está a la espera de una respuesta de Washington a su último plan para reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la propuesta de Teherán, pero el ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó el lunes que espera una respuesta oficial en los próximos días.

Los combates han remitido en las últimas semanas pese a los ataques de Teherán a buques en el estrecho. Washington privilegia, por su parte, la presión económica sobre la república islámica.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que ninguna infraestructura de la región estaría a salvo de ataques si no se garantiza la seguridad de su país.

"En una región en la que no podamos vender petróleo, nadie más lo venderá tampoco; o si no se garantiza nuestra seguridad, ninguna infraestructura permanecerá a salvo", declaró Qalibaf, quien también preside el Parlamento iraní, en un vídeo difundido por la televisión estatal.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que espera una respuesta formal de Estados Unidos a la propuesta de su país de abrir Ormuz, informó la prensa estatal.

Irán bloquea el tráfico marítimo comercial a través de Ormuz desde que comenzó la guerra a finales de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra su territorio. Antes de la contienda bélica, una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo pasaba por este estrecho.

Washington respondió con un contrabloqueo a los puertos iraníes en un intento por impedir que Teherán transporte petróleo.

Condiciones

Los intermediarios cataríes "presentaron ideas y las discutimos; tienen previsto plantear el asunto una vez más a la parte estadounidense, tras lo cual se nos comunicará la respuesta definitiva" de Washington, declaró a última hora del lunes Araqchi.

El canciller iraní, quien se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, señaló que "los cataríes esperan que esto se resuelva" el martes.

"El enfoque actual se centra exclusivamente en el estrecho de Ormuz" y su reapertura "depende del cumplimiento de ciertas condiciones que hemos comunicado a la otra parte", agregó.

La semana pasada hubo negociaciones en Nueva York entre Araqchi y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero con resultados limitados.

Entre las condiciones previas, Irán exige un alto el fuego de siete días en todo Oriente Medio, incluido Líbano, donde Israel bombardea regularmente al movimiento proiraní Hezbolá.

También exige el desbloqueo de los activos iraníes congelados en el extranjero, el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

Ambas partes afirman controlar Ormuz. Estados Unidos sostiene que los petroleros logran cruzar el estrecho, pero Teherán lo niega.

"Hacer pasar a escondidas unos pocos cientos de barriles de petróleo (...) no significa que el estrecho esté abierto", declaró el martes Hosein Mohebi, portavoz de los Guardianes de la Revolución iraníes, el brazo ideológico de las fuerzas armadas del país.

"Un estrecho verdaderamente abierto es aquel por el que, como en el pasado, pasarían al menos 125 buques al día, transportando un mínimo de 20 millones de barriles de petróleo y productos petroleros", añadió.

Pero actualmente cualquier buque que lo intente "sufrirá destrozos: o lo atacamos nosotros o bien choca contra una mina", añadió el portavoz.