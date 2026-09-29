Huelga de funcionarios en Francia por un aumento del poder adquisitivo

Paralelamente, continúan los bloqueos en centros de educación secundaria. El movimiento comenzó la semana pasada en establecimientos de los alrededores de la capital y se extendió el lunes a otras regiones.

París, Francia/Los funcionarios se echan a la calle este martes en toda Francia para protestar contra la merma del poder adquisitivo, dos días antes de la presentación de los presupuestos y a pocos meses de elecciones presidenciales en las que la ultraderecha parte como favorita.

Los sindicatos han convocado más de 170 manifestaciones para reclamar una revalorización de los salarios de los funcionarios, erosionados por la inflación, y "medios presupuestarios a la altura" de la administración pública.

Con la movilización nacional, las organizaciones sindicales esperan influir en el próximo presupuesto, cuya presentación está prevista el jueves, y "enviar un mensaje a los candidatos a la presidencia".

Pero con una deuda pública en niveles récord, el primer ministro Sébastien Lecornu avanzó a mediados de mes que planeaba un ajuste fiscal de 54,000 millones de euros (62,000 millones de dólares) en el próximo presupuesto.

Desde 2017, el índice salarial de los funcionarios solo ha subido en dos ocasiones: en 2022 (3,5%) y 2023 (1,5%), una revalorización total ligeramente superior al 5%.

Entretanto, la inflación acumulada desde 2017 habrá alcanzado el 24,17% a finales de 2026, según el instituto estadístico oficial Insee.

El congelamiento del índice supone "una reducción salarial para millones de funcionarios", declaró la líder del sindicato CGT, Sophie Binet, el martes en BFMTV/RMC.

Después de un verano marcado por incendios históricos, los bomberos se unirán a la movilización en la capital.

Paralelamente, continúan los bloqueos en centros de educación secundaria. El movimiento comenzó la semana pasada en establecimientos de los alrededores de la capital y se extendió el lunes a otras regiones.

Los estudiantes se movilizan contra clases y horarios sobrecargados o la ausencia de profesores en protestas que a veces han degenerado en actos vandálicos.

"También estamos allí para apoyar a nuestros profesores, que tienen una cantidad loca de trabajo en comparación con lo que ganan", dijo a la AFP un alumno de 17 años de un centro parisino, que pidió el anonimato.

El ambiente social está caldeado de cara a las elecciones presidenciales. La segunda economía de la Unión Europea irá a las urnas en abril y mayo de 2027 tras casi diez años en el poder del centroderechista Emmanuel Macron.

La ultraderechista Marine Le Pen encabeza los últimos sondeos de intención de voto. Su principal rival para la segunda vuelta es el ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, solo si el centrista Gabriel Attal se retira.

En caso contrario, iría al balotaje con el líder de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.