EAU confirma que Netanyahu se reunirá con su presidente el domingo

Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones diplomáticas en el marco de los Acuerdos de Abraham, negociados bajo los auspicios de Estados Unidos y firmados en 2020.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, se reunió el domingo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según la agencia oficial de noticias WAM, una información avanzada en la víspera por medios israelíes.

"Ambas partes abordaron las relaciones bilaterales entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, así como las formas de reforzarlas y desarrollarlas", indicó WAM.

El servicio de seguridad interior israelí presentó el lunes una demanda contra una cadena de televisión que informó en la víspera de una visita sorpresa de Netanyahu a los Emiratos Árabes Unidos.

"Esta noche, el Shin Bet (seguridad interior israelí) ha presentado una denuncia ante el jefe de la censura militar, solicitando que se inicie un proceso contra el Canal 12 por violación grave de la censura", indica un comunicado difundido por la oficina del primer ministro.

Esta visita se da poco después de que varios medios publicaran que EAU entregó a Israel un informe en el que advertía de un posible ataque de Hamás antes de los ataques del grupo islamista del 7 de octubre de 2023.

El primer ministro israelí ha desmentido estas informaciones.

Según los medios de comunicación israelíes, Netanyahu viajó el domingo para pedirle a Bin Zayed que desmintiera estas noticias.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones diplomáticas en el marco de los Acuerdos de Abraham, negociados bajo los auspicios de Estados Unidos y firmados en 2020.