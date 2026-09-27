León XIV se reúne con víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia francesa

La Iglesia en Francia se ve sacudida desde hace años por las revelaciones de violencia sexual en su seno. En 2021, un informe encargado por obispos y monjas estimó en hasta 330.000 el número de víctimas menores desde 1950.

Lourdes, Francia/El papa León XIV se reunió este domingo en privado en Lourdes con siete víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia francesa y llamó a sus obispos a "perseverar" en la prevención y reparación de este "flagelo".

Aclamado durante dos días por cientos de miles de fieles en París, el pontífice estadounidense-peruano vivió en este importante centro de peregrinación católico la etapa más difícil de su viaje a Francia.

La Iglesia en Francia se ve sacudida desde hace años por las revelaciones de violencia sexual en su seno. En 2021, un informe encargado por obispos y monjas estimó en hasta 330.000 el número de víctimas menores desde 1950.

El papa León XIV dio muestras de una "toma de conciencia mayor" y una "atenta escucha", durante este encuentro que duró casi dos horas, informaron cinco de las víctimas en una rueda de prensa. El pontífice se mostró "muy atento" y "auténticamente dispuesto a escuchar", declaró Olivier Mardi, una de ellas.

El encuentro privado se organizó con siete víctimas a nivel individual, pero no con los colectivos que las agrupan y que denunciaron previamente una "farsa" sin consulta. Este formato ya lo usó durante su visita en junio a España, donde pidió "verdad, justicia y reparación".

"Doloroso flagelo"

Estas representan un abanico de los escándalos que han sacudido la Iglesia en Francia: una víctima del abate Pierre, otrora figura popular de la lucha contra la exclusión; otra de Bernard Tartu, director de un coro infantil; otra del sacerdote Bernard Preynat, y un antiguo alumno del colegio Bétharram, entre otros.

Durante otro encuentro a puerta cerrada con los obispos en la mañana, León XIV aseguró que estos afrontaron "con determinación el doloroso flagelo de los abusos contra personas menores" y les animó a "perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia", según el Vaticano.

Antes de entrar a la asamblea donde los obispos se suelen reunir, el papa oró un instante ante la fotografía de la escultura "El niño que llora", que se ubicó en ese lugar hace cinco años para no olvidar las agresiones sexuales.

Tras el demoledor informe de 2021, el entonces papa Francisco expresó su "inmenso dolor" y llamó a la Iglesia francesa a "emprender un camino de redención". Los obispos crearon entonces una instancia independiente destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

La diócesis de Lourdes decidió incluso recubrir por completo los mosaicos de la fachada de una de sus basílicas elaborados por Marko Rupnik, un sacerdote esloveno acusado de agresiones sexuales, para permitir a las víctimas volver al santuario.

"Tiene que hacerse justicia"

Las palabras de León XIV eran muy esperadas por los fieles, máxime cuando el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo todavía no se había pronunciado al respecto desde que llegó a Francia el viernes.

Para Domitille Bardoul, de 26 años, "hay una toma de conciencia" en el seno de la Iglesia. "No hay que ponerse una venda en los ojos", abundó Paul, de 31 años, para quien "tiene que hacerse justicia" y "el papa está ahí también para manifestar[la]".

Sin referirse explícitamente a la cuestión, León XIV llamó durante su homilía ante 150.000 personas en la pradera del santuario de Nuestra Señora de Lourdes a someterse "humildemente a la mirada purificadora del Señor" para "sanar" los "dolorosos extravíos" cometidos.

Su penúltima jornada en Francia también estuvo marcada por nuevos baños de masas a bordo de su papamóvil, entre vítores y aplausos, y una misa multitudinaria. Ante peregrinos enfermos, reiteró que es "imposible" considerar la eutanasia como algo "normal" y les aseguró que "no son un peso".

León XIV es el tercer jefe de la Iglesia católica, después de Juan Pablo II (1983 y 2004) y Benedicto XVI (2008), en visitar la gruta y el santuario de Lourdes como papa. Personalmente, ya lo hizo con 19 y 29 años, como Robert Francis Prevost.

Tras participar en la tradicional procesión nocturna de las antorchas en Lourdes, el pontífice concluirá su viaje el lunes en Metz, una ciudad del noreste que Francia disputó con Alemania durante las dos guerras mundiales, para lanzar un discurso sobre paz y la Unión Europea.