Casco Peatonal reúne a cientos de visitantes entre música, cultura y tradición

La Plaza Catedral fue uno de los puntos de encuentro de la jornada, con presentaciones musicales que atrajeron a nacionales y turistas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de panameños y extranjeros disfrutaron este domingo 27 de septiembre de una nueva jornada del Casco Peatonal, una actividad que convirtió las calles de San Felipe en un espacio para caminar, compartir en familia y disfrutar de la música, el arte, la cultura y las tradiciones panameñas.

Desde tempranas horas, residentes y visitantes recorrieron diferentes puntos del Casco Antiguo, donde se desarrollaron actividades culturales, presentaciones musicales, propuestas gastronómicas, exhibiciones y espacios para conocer parte de la historia del país.

La Plaza Catedral fue uno de los puntos de encuentro de la jornada, con presentaciones musicales que atrajeron a nacionales y turistas.

Entre las propuestas también destacó una exhibición móvil impulsada por Víctor Bruce, una iniciativa que, según explicó, nació con el propósito de poner en valor la cultura panameña y mostrar la herencia de las diferentes etnias que forman parte de la identidad del país.

La programación incluyó además actividades en las principales plazas y espacios del Casco Antiguo. En Plaza Bolívar se realizaron dinámicas familiares, juegos tradicionales y presentaciones de baile y danza, además de un tributo musical a El Roockie.

En Plaza Herrera se desarrolló el torneo “Mejor raspao con flow”, seguido de la presentación de la Orquesta Son Cultura.

La jornada también incluyó actividades en el Mercado del Marisco, con “La Ruta del Capitán”, y en la Casa de la Municipalidad, donde los visitantes pudieron conocer la propuesta “Viajando Fest Experience”.

En La Playita, las actividades comenzaron desde las primeras horas de la mañana con “Siente el ritmo” y continuaron durante la tarde con juegos de playa y música en vivo.

Los visitantes también tuvieron la oportunidad de recorrer sitios históricos y culturales, entre ellos el Museo de la Historia de Panamá, Museo de la Mola, Museo del Canal Interoceánico, Museo de Arte Contemporáneo, Museo del Palacio de Gobierno y el Museo Orden de la Merced.

Turistas destacan la experiencia

Entre los visitantes estuvo una familia ecuatoriana que se encuentra por segunda vez en Panamá y que destacó la experiencia de recorrer el Casco Antiguo durante la jornada peatonal.

Los turistas aseguraron que la actividad les gusta y manifestaron que regresarían siempre que tengan la oportunidad, al tiempo que resaltaron la belleza de Panamá.

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El Casco Peatonal se ha convertido en una actividad esperada por nacionales y extranjeros el último domingo de cada mes, con una programación que busca aprovechar los espacios del centro histórico para promover la cultura, el turismo y el encuentro ciudadano.

La jornada se desarrolló de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., permitiendo a los visitantes disfrutar del Casco Antiguo sin el tránsito habitual de vehículos y acercarse a sus plazas, calles, comercios, museos y espacios culturales.

Con información de Meredith Serracín