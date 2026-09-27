Países Bajos vs Serbia resultado| Liga de Naciones UEFA: primer triunfo de Xavi con la 'Naranja'

Después de empatar en su debut ante Alemania, el equipo neerlandés buscaba un resultado positivo para sumar más puntos en la competencia europea de selecciones.

Serbia/Primer triunfo de Países Bajos con su nuevo seleccionador Xavi Hernández: en su segundo partido al frente de la Oranje, el entrenador español vio cómo su equipo vencía 2-1 en su visita a Serbia, este domingo en la segunda jornada del grupo 2 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Mexx Meerdink fue el gran artífice de esta victoria, consiguiendo los dos tantos de Países Bajos, primero anotando de penal en el minuto 30 y luego firmando el tanto del triunfo con la zurda en el 69' tras recibir de Guus Til.

Entre medias, Serbia había empatado ante su público con una diana de Luka Jovic en el 46'.

En los últimos minutos los locales intentaron evitar la derrota, pero su rival controló bien la situación e incluso tuvo más oportunidades para haber ampliado la cuenta en el estadio Rajko Mitic, el popular "Marakana" de Belgrado.

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- Lesión de Gakpo -

La mala noticia de la tarde para Países Bajos fue la lesión del extremo del Liverpool Cody Gakpo, que se fue del terreno de juego cojeando y fue reemplazado por Ruben van Bommel en el minuto 17'.

Xavi llegó al banquillo de Países Bajos después de la salida de Ronald Koeman tras la decepcionante eliminación ante Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial.

Sin equipo desde que abandonó el FC Barcelona en 2024, Xavi se había reencontrado con su labor de técnico el jueves en Ámsterdam, donde su equipo salvó en el descuento final un punto (1-1) contra Alemania.

En ese partido sus jugadores dieron una imagen muy positiva, especialmente en una segunda mitad en la que tuvo grandes ocasiones, entre ellas dos de Meerdink, que debutaba entonces con la absoluta de su país.

En su segundo partido como internacional, el atacante del AZ Alkmaar, de 23 años, se desquitó siendo la figura del partido y anotando por partida doble.

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- "Tenemos que jugar mejor" -

"Tenemos que ser sinceros: tenemos que jugar mejor. Pero hubo cosas buenas y estoy contento con la actitud y el esfuerzo", declaró Xavi después del partido.

"Hemos dominado y hemos creado más ocasiones que ellos. Mantuvimos nuestras posiciones, estuvimos ordenados, y gracias a ello hemos podido aprovechar mejor los espacios", analizó.

Países Bajos suma 4 puntos en la clasificación del grupo, poniéndose en cabeza a la espera de que Alemania reciba a Grecia (18h45 GMT) en otro duelo de esta segunda jornada.

Los neerlandeses tienen otros dos partidos programados en esta ventana internacional, ambos la próxima semana, donde visitan el jueves a Grecia, antes de recibir a Serbia el domingo de la próxima semana.

Los serbios, que no habían logrado clasificarse para el Mundial, están teniendo un mal inicio en esta Nations League, ya que el jueves habían perdido en su arranque, en casa contra Grecia.

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