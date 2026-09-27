EN VIVO| España 0-0 Corea del Norte: primer tiempo extra/ Final del Mundial Femenino Sub-20 2026 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Las dos mayores potencias del fútbol femenino de formación disputarán el título de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. El escenario para la gran definición será el Stadion Miejski im. Władysława Króla en Łódź y la puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Contexto del Partido

Día y Hora: Domingo, 27 de septiembre de 2026 — 11:00 a.m. (Hora de Panamá).

Domingo, 27 de septiembre de 2026 — 11:00 a.m. (Hora de Panamá). Estadio: Stadion Miejski ŁKS, Łódź (Polonia).

Stadion Miejski ŁKS, Łódź (Polonia). Lo que está en juego: España busca recuperar la corona obtenida en 2022 y sellar su tercer campeonato de la categoría, mientras que Corea del Norte pretende conquistar su cuarto trofeo en la historia del torneo y convertirse en la selección más ganadora.

¿Cómo llegan los equipos?

España

'La Rojita' disputa su tercera final en las últimas cuatro ediciones del torneo. Han avanzado con autoridad a lo largo del certamen, destacando su victoria 2-0 frente a Italia en las semifinales gracias a otra actuación estelar de su referente de ataque, Pau Comendador.

Punto fuerte: Efectividad ofensiva y control de posesión. La delantera Pau Comendador llega como la máxima goleadora del torneo con 6 anotaciones.

Efectividad ofensiva y control de posesión. La delantera llega como la máxima goleadora del torneo con 6 anotaciones. Defensa: Apenas ha concedido un gol en todo su recorrido por el certamen.

Corea del Norte

El conjunto asiático llega con un paso arrollador y suma una racha histórica de 13 victorias consecutivas en la Copa Mundial Femenina Sub-20. En la semifinal superaron con claridad a Colombia por 3-0.

Punto fuerte: Un bloque colectivo impenetrable y despliegue físico superior. Registran 16 goles a favor y cero goles en contra en el torneo.

Un bloque colectivo impenetrable y despliegue físico superior. Registran 16 goles a favor y en el torneo. Jugadora clave: Choe Yon-a, quien suma 5 goles y escolta a Comendador en la lucha por la Bota de Oro.

Historial Reciente

Ambas federaciones han protagonizado enfrentamientos decisivos en categorías juveniles durante los últimos años:

En la Copa Mundial Sub-20 de 2016 (Papúa Nueva Guinea), Corea del Norte eliminó a España en cuartos de final en la prórroga (3-2).

(Papúa Nueva Guinea), Corea del Norte eliminó a España en cuartos de final en la prórroga (3-2). En la final del Mundial Sub-17 de 2024, Corea del Norte venció a España en la tanda de penaltis tras igualar en el tiempo reglamentario.

Se anticipa un duelo táctico cerrado entre la propuesta técnica y de control de España y el rigor colectivo de Corea del Norte.