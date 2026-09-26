Estados Unidos vs Perú| 'Las Barras y las Estrellas' brillan en arranque de un nuevo ciclo con Pochettino

El equipo estadounidense juega su primer partido tras el Mundial en el que fue uno de los anfitriones.

Estados Unidos/La selección de Estados Unidos marcó este sábado el inicio de un nuevo ciclo al mando del argentino Mauricio Pochettino con una victoria 4-1 sobre Perú, en un partido amistoso disputado en el estadio Inter.Co de Orlando.

Ante 24.228 aficionados, el US Team se fue arriba temprano con el juvenil Justin Ellis, que marcó de cabeza al minuto 4 tras centro de Gio Reyna.

Perú reaccionó rápido y 11 minutos más tarde el veterano Gianluca Lapadula igualó con un cabezazo cruzado.

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En el complemento y luego de una polémica decisión arbitral, Malik Tillman les dio la ventaja a los locales desde el punto penal, mientras que Julian Hall, goleador del New York Red Bull, aumentó la cuenta al 72'.

Al borde del final, un estupendo remate desde fuera del área del mundialista Sebastián Berhalter (90') dejó sin posibilidades al arquero Pedro Gallese para decretar el 4-1 definitivo.

Estados Unidos continuará la actividad de fecha FIFA el martes enfrentando a Chile en San Luis, Misuri, y Perú enfrentará el mismo día a México en Nueva Jersey.

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Alineaciones

Estados Unidos: Matt Freese (Diego Kochen 46) - , Alexander Freeman (Frankie Westfield 76), Auston Trusty, George Campbell (Neil Pierre 88), Peyton Miller (Antonee Robinson 62) - Cavan Sullivan (Zavier Gozo 61), Tyler S Adams (cap) (Adri Mehmeti 87), , Yunus Musah (Sebastian Berhalter 62) - Giovanni Reyna (Mathis Albert 61), Malik Tillman (Brooklyn Raines 77), Justin Ellis (Julian Hall 62).

DT: Mauricio Pochettino.

Perú: Pedro Gallese - Oliver Sonne (Marco Huaman 83), Miguel Araujo Blanco, Renzo Garces, Marcos López (César Inga 83) - Piero Magallanes (Bassco Soyer 57), Wilder Cartagena (Jesus Pretell 57), Yoshimar Yotún (cap) (Oslimg Mora 77) - Jairo Velez Cedeno (Rodrigo Vilca 77), Jhonny Vidales (Jairo Concha 77) - Gianluca Lapadula (Alex Valera 57).

DT: Mano Menezes.